العلم الفلسطيني يتصدر احتفالات فاليكانو بعد الفوز في دوري المؤتمر الأوروبي

شهدت نهاية مباراة رايو فاليكانو الإسباني أمام ستراسبورغ الفرنسي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، لقطة لافتة عقب فوز الفريق الإسباني بهدف دون رد، في مواجهة اتسمت بالندية والحماس حتى صافرة النهاية.

وبعد انتهاء اللقاء، توجّه اللاعب المغربي إلياس أخوماش (22 عاماً) إلى مدرجات الجماهير للاحتفال مع أنصار فريقه، في أجواء احتفالية شهدت تفاعلاً كبيراً داخل الملعب.

وخلال الاحتفالات، تسلّم أخوماش العلم الفلسطيني من أحد المشجعين، قبل أن يعود به إلى أرضية الميدان، حيث قام برفعه ووضعه أمام زملائه خلال لحظات الاحتفال الجماعي بالفوز.

المشهد لقي تفاعلاً واسعًا من الجماهير داخل الملعب، كما انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع الفيديو الذي وثّق اللحظة خلال وقت قصير، ما جعله من أبرز اللقطات المتداولة عقب المباراة.

وتباينت ردود الفعل حول الواقعة، بين من اعتبرها تعبيرًا رمزيًا عن التضامن، وبين من رأى فيها رسالة مرتبطة بالقضية الفلسطينية وحضورها في الفضاءات الرياضية الأوروبية.

ويأتي هذا التفاعل في سياق موجة تضامن رياضي وشعبي مع فلسطين، أعقبت الحرب على غزة، والتي خلّفت تداعيات إنسانية واسعة، وسط استمرار النقاشات حول مواقف المؤسسات الرياضية الدولية من الانتهاكات التي طالت الرياضة الفلسطينية خلال الفترة الماضية.