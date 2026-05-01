200 يوم على الاتفاق.. حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها، إنه وبعد مرور أكثر من 200 يوم على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق بنود الاتفاق، رغم التزام الحركة بتنفيذ ما عليها، بما في ذلك تسليم الأسرى والجثامين وفق الجداول المتفق عليها.

وأضافت الحركة أن الخروقات الإسرائيلية، التي تشمل استهداف المدنيين وتشديد الحصار وعرقلة حركة المعابر، تعكس – بحسب وصفها – تنصلًا واضحًا من الاتفاق ومحاولة لإفشاله، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد البيان أن أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع ما زالوا يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة الحرب وتداعياتها المستمرة، رغم مرور هذه المدة على الاتفاق.

ودعت حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى التدخل الفوري واتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفته بالانتهاكات، والضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته ووقف التصعيد ضد المدنيين.

ويأتي هذا البيان في وقت تتواصل فيه حالة التوتر حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تبادل اتهامات بشأن الالتزام ببنوده على الأرض