57 شهيداً في الضفة المحتلة منذ مطلع العام الجاري

ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية عام 2026 إلى 57 شهيدًا، في ظل تصاعد الانتهاكات (الإسرائيلية) والاقتحامات المتكررة التي تشهدها مختلف المحافظات.

وتصدّرت محافظة الخليل قائمة المناطق الأكثر تسجيلًا للشهداء بـ15 شهيدًا، تلتها نابلس بـ14 شهيدًا، ثم رام الله بـ11 شهيدًا، في مؤشر على اشتداد المواجهات في هذه المناطق خلال الأشهر الماضية.

وفي القدس، بلغ عدد الشهداء 7، فيما سُجلت 3 حالات في قلقيلية. كما استشهد اثنان في كل من جنين وبيت لحم وأريحا، في حين سُجل شهيد واحد في طوباس، وفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين “مُعطى”.

وتعكس هذه الأرقام تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، سواء عبر الاقتحامات اليومية أو إطلاق النار المباشر والاعتداءات الميدانية.