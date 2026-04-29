سلطة الطاقة تحدد تسعيرة الكهرباء من المولدات وتؤكد إجراءات السلامة للمواطنين

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الكيلوواط/ساعة من الكهرباء المولدة عبر المولدات التجارية بـ25 شيكل للمواطنين، في إطار تنظيم عمل هذا القطاع وضبط الأسعار بما يتناسب مع تكاليف التشغيل في الظروف الحالية.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان وصل "الرسالة نت" أن تسعيرة الكهرباء يتم تحديثها بشكل دوري كل أسبوعين، وفقًا لمتغيرات أسعار الوقود والزيوت وتكاليف الصيانة والتشغيل، بما يحقق التوازن والعدالة بين مزودي الخدمة والمشتركين.

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، دعت السلطة المواطنين إلى الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الكهرباء، خاصة في ما يتعلق بتمديد الشبكات، مؤكدة على ضرورة استخدام وسائل الحماية المناسبة، مثل قواطع الأمان الملائمة للأحمال الكهربائية، وكوابل ذات مقاطع تتناسب مع حجم الاستهلاك لتجنب الحرائق أو الأعطال.

كما شددت على أصحاب المولدات التجارية بضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية والتعليمات الصادرة، والتي تشمل التقيد بإجراءات السلامة، وعدم تحصيل ما يُعرف بـ"مبلغ الأمانة" مع إعادة ما تم تحصيله سابقًا باستثناء الاشتراكات غير المستقرة، إضافة إلى عدم تجاوز الحد الأدنى للدفع الأسبوعي قيمة كيلوواط/ساعة واحد، وألا تزيد رسوم التركيب للمشترك الجديد عن 50 شيكل ولمرة واحدة فقط.

وأكدت سلطة الطاقة أنها تستقبل شكاوى المواطنين المتعلقة بهذه التعليمات عبر وحدة تنظيم الكهرباء التابعة لها من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.