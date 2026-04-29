توقف محطات الصرف الصحي في خان يونس ينذر بكارثة صحية وبيئية

أعلنت بلدية خان يونس عن توقف محطات ضخ الصرف الصحي الرئيسية في منطقتي "حسبة السمك" وسط المدينة و"المواصي" بشكل كامل، نتيجة النفاد التام للزيوت وقطع الغيار الأساسية اللازمة لأعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت البلدية في بيان وصل "الرسالة نت" أن التوقف سيحدث خلال ساعات، محذّرة من تداعيات خطيرة قد تنجم عن تعطّل هذه المحطات الحيوية، من بينها تدفّق المياه العادمة إلى الشوارع والمناطق السكنية، خاصة في منطقة المواصي التي تشهد كثافة سكانية عالية من النازحين.

وأكدت أن توقف عمليات المعالجة والضخ يشكل تهديدًا مباشرًا بانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تلوث البيئة البحرية والتربة، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية واسعة.

وفي هذا السياق، أطلقت البلدية نداء استغاثة عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية، مطالبةً بالتدخل الفوري لتوفير الزيوت اللازمة لإعادة تشغيل المحطات، وإدخال قطع الغيار الضرورية لمنع انهيار المنظومة الخدماتية بشكل كامل.

كما دعت المواطنين والنازحين في المناطق المتضررة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه العادمة حفاظًا على سلامتهم، لا سيما الأطفال.