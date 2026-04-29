حماس تدعو لتصعيد العمليات في الضفة ردًا على استمرار جرائم الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد العمليات في الضفة الغربية، في أعقاب الأحداث التي شهدتها بلدة سلواد شرق رام الله، والتي أسفرت عن إصابة اثنين من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي،

ونعت الحركة الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاماً)، الذي قُتل خلال تلك الأحداث، واصفة إياه بأنه “قدم رسالة بدمائه”، على حد تعبيرها.

وقالت حماس إن استمرار العمليات في الضفة الغربية، ومنها ما وصفته بعملية الطعن في سلواد، يعكس فشل محاولات الاحتلال في كسر إرادة الفلسطينيين، مؤكدة أن سياسات الاحتلال من اقتحامات وتوسع استيطاني ستقود ـ بحسب قولها ـ إلى مزيد من التصعيد.

ودعت حماس ”أبناء الضفة الغربية” إلى تنفيذ المزيد من العمليات ضد قوات الاحتلال، معتبرة أنها تأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

ويأتي بيان الحركة في ظل تصاعد التوتر الميداني في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد المواجهات والاقتحامات الإسرائيلية في عدة مناطق