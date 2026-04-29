استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في اقتحام سلواد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، في عملية عسكرية واسعة استمرت عدة ساعات، وشملت انتشارًا مكثفًا في أحياء البلدة وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن القوات بدأت اقتحامها بعد منتصف الليل، وسط حالة توتر سادت بين الأهالي، مع استمرار عمليات التفتيش والانتشار العسكري داخل البلدة.

وخلال الاقتحام، أُصيب الشاب عبد الحليم روحي حماد (37 عامًا) برصاص قوات الاحتلال، قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية لاحقًا عن استشهاده متأثرًا بإصابته، عقب اعتقاله من موقع الحدث.

وفي المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين خلال عملية طعن وقعت أثناء الاقتحام داخل البلدة. ووفق بيان للجيش، فإن فلسطينيين اثنين نفذا الهجوم، ما أدى إلى إصابة الجنديين، قبل أن تطلق القوات النار عليهما، ما أسفر عن استشهاد أحدهما واعتقال الآخر.

وعقب الحادثة، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق من البلدة، وسط حالة من الغضب والتوتر في صفوف السكان.