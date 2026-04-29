مقال: أزمة إمدادات خانقة



يشهد قطاع غزة تصاعدا حادا في الاختناقات الاقتصادية نتيجة تشديد القيود على تدفق مدخلات الإنتاج الأساسية، وعلى رأسها قطع الغيار والزيوت الصناعية وإطارات المركبات.

هذه القيود لا تمثل مجرد إجراءات تنظيمية، بل تعد أداة ضغط ذات أثر اقتصادي مباشر، إذ تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وإضعاف القدرة التشغيلية للقطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل والصناعة والخدمات.

من منظور اقتصادي بحت، ينعكس هذا النقص في المدخلات على جانب العرض بشكل أساسي، حيث تتقلص القدرة الإنتاجية للمؤسسات والأفراد.

ومع تراجع المعروض، ترتفع الأسعار بشكل حاد نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب. ويتجلى ذلك بوضوح في سوق الزيوت الصناعية، التي شهدت قفزات سعرية غير مسبوقة، ما يعكس حالة تضخم مدفوع بندرة السلع وليس بزيادة الطلب الطبيعي.

كما يؤدي تعطل وسائل النقل إلى إحداث تشوهات إضافية في السوق، إذ ترتفع تكاليف النقل والتوزيع، ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات.

هذا الأثر التراكمي يُفضي إلى تضخم هيكلي يثقل كاهل المستهلكين ويقلص القوة الشرائية للأسر، خصوصا في ظل محدودية الدخل وارتفاع معدلات البطالة.

وعلى مستوى الأفراد، تتسبب هذه الأزمة في فقدان مصادر الدخل، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على مركباتهم أو معداتهم في العمل اليومي.

ومع ارتفاع تكاليف الإصلاح إلى مستويات تفوق القدرة المالية وغياب البدائل في السوق تتعطل الأنشطة الاقتصادية الصغيرة، ما يوسع دائرة الركود ويزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي.

أما على صعيد القطاع الصناعي، فإن غياب قطع الغيار والزيوت يوقف خطوط الإنتاج حتى في أبسط الصناعات، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الواردات (إن توفرت)، وهو ما يعمق العجز في الميزان التجاري المحلي.

كما أن تعطل المولدات الكهربائية، خاصة في المرافق الحيوية يضيف بُعدا آخر للأزمة من خلال تقليص ساعات العمل وزيادة تكاليف التشغيل.

وتعكس هذه التطورات نموذجا لاقتصاد مُقيد يعاني من اختناقات حادة في جانب العرض، حيث تتداخل العوامل السياسية مع المؤشرات الاقتصادية لتنتج بيئة تتسم بالركود التضخمي.

ولعل استمرار هذه السياسات من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي، مع تآكل تدريجي في قدرة القطاعات المختلفة على الاستمرار، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء.