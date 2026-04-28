بروكسل وما بعدها: تحولات جديدة في أدوات الضغط لكسر حصار غزة

أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة سياسات جديدة بعنوان ":غزة والنظام الدولي: من اختبار القواعد إلى أزمة الإنفاذ”، تقدّم قراءة تحليلية معمّقة للتحولات الجارية في التعاطي الدولي مع قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار وتفاقم التداعيات الإنسانية والسياسية.

وتخلص الورقة إلى أن غزة لم تعد تُطرح كأزمة إنسانية فقط، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على تطبيق قواعده، خاصة في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وآليات المساءلة، كما ترصد انتقالًا تدريجيًا من التضامن الرمزي إلى محاولات بناء أدوات ضغط مؤسسية، تشمل المسارات القانونية، والدبلوماسية البرلمانية، والشبكات العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، تسلط الورقة الضوء على مؤتمر بروكسل البرلماني العالمي للصمود، بوصفه مؤشرًا على هذا التحول، حيث يسعى إلى تحويل المواقف السياسية إلى مبادرات تشريعية وقانونية قابلة للتأثير، خصوصًا في ملفات مثل وقف تصدير السلاح، وفتح ممرات إنسانية، وتعزيز المساءلة الدولية.

كما تحذّر الورقة من اتساع الفجوة بين الزخم القانوني والسياسي من جهة، والقدرة على التنفيذ من جهة أخرى، معتبرة أن التحدي الأكبر يتمثل في تحويل هذا التراكم إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وتقدّم الورقة مجموعة من التوصيات العملية لصانع القرار الفلسطيني، من بينها مأسسة التوثيق القانوني، وتوحيد الخطاب السياسي، وبناء شبكات ضغط برلمانية دولية، وتفعيل أدوات الضغط الاقتصادي والإعلامي بشكل أكثر تنسيقًا وفاعلية.

ويؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن هذه الورقة تأتي ضمن جهوده المستمرة في إنتاج معرفة سياساتية رصينة تسهم في دعم صناع القرار، وتعزيز حضور القضية الفلسطينية في الأطر الدولية، عبر أدوات تحليلية وعملية تستجيب لتعقيدات المرحلة الراهنة.