"منتدى الإعلاميين" يرحّب بمقاطعة “يوروفيجن” واستبدال تغطيته بفلسطين

حيّا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، بكل فخر واعتزاز، هيئات البث الدولية التي انحازت للحقيقة والإنسانية بعيدًا عن الأضواء الزائفة، ورحّب بالخطوات التي اتخذتها كلٌّ من إيرلندا وسلوفينيا في مواجهة محاولات تبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الهمجي على قطاع غزة عبر بوابة المشاركة في مهرجان “يوروفيجن” الغنائي.

وثمّن المنتدى في بيان صحفي، عاليًا هذا الحراك الإعلامي المتصاعد المرتبط بالمهرجان، والذي تجلّى في قرار هيئة البث الإيرلندية بالمقاطعة الكاملة للمشاركة في “يوروفيجن” والامتناع عن بث فعالياته، في رسالة سياسية وأخلاقية حازمة تعبّر عن نبض الشارع الإيرلندي الحر ورفضه توظيف الفنون في تلميع الانتهاكات الإسرائيلية.

كما أشاد المنتدى بإعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية استبدال بث فعاليات “يوروفيجن” ببرامج وثائقية وتغطيات خاصة عن فلسطين، في خطوة تمثل نموذجًا مهنيًا وأخلاقيًا راقيًا، يقدّم بديلًا إعلاميًا يضع المشاهد أمام الحقيقة الإنسانية بدلًا من مظاهر الاحتفال المنفصلة عن الواقع.

وأشار المنتدى إلى أن ذلك يأتي في سياق حراك دولي متصاعد مرتبط بالمهرجان، شمل احتجاجات فنية واسعة، ومظاهرات شعبية في عدة عواصم أوروبية، إلى جانب انسحاب عدد من الفنانين وأعضاء لجان التحكيم، ورفض مؤسسات إعلامية بث فعاليات “يوروفيجن” اعتراضًا على مشاركة الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى المنتدى أن هذه المواقف تعكس تنامي الوعي العالمي داخل الأوساط الإعلامية والفنية تجاه خطورة توظيف الفعاليات الثقافية الكبرى، وفي مقدمتها “يوروفيجن”، لتلميع الانتهاكات، مؤكدًا أن استمرار مشاركة الاحتلال يضع الجهات المنظمة أمام مسؤوليات ومساءلات أخلاقية متزايدة.

ودعا المنتدى جميع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية إلى الاقتداء بهذا النموذج الإعلامي الأخلاقي، وتكثيف حضور القضية الفلسطينية في مختلف المنصات الدولية بما ينسجم مع قيم العدالة والإنسانية.