3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في محيط دوار الكويت

تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق التهدئة في قطاع غزة، عبر استهداف مراكز الإيواء وتجمعات النازحين في مناطق متفرقة، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر.

واستشهد 3 مواطنين، السبت، في قصف إسرائيلي في محيط دوار الكويت ومسجد السقا في بلدة المغراقة جنوبي مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية أن من بين الشهداء: محمد رياض الأشقر، ومحمد زياد الأشقر.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، استشهاد 17 فلسطينيا و32 إصابة خلال 48 ساعة.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 809 فلسطينيين وإصابة 2267 آخرين، منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

في حين بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,585 شهيدًا و172,370 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.