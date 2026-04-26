دراسة: خيام النزوح في غزة تتحول من حل مؤقت إلى واقع دائم

كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية عن تحولات عميقة في واقع النازحين داخل قطاع غزة، مؤكدة أن الخيام لم تعد مجرد حلول مؤقتة، بل تحولت إلى بيئة سكنية دائمة تعيد إنتاج مظاهر الهشاشة الاجتماعية.

وبحسب الدراسة التي حملت عنوان “العيش في الخيام في سياق النزوح الممتد: تحولات الهشاشة الاجتماعية في قطاع غزة”، فإن استمرار النزوح منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أدى إلى تشكّل أنماط حياة يومية جديدة داخل المخيمات، في ظل نقص حاد في المياه والغذاء والطاقة، وتراجع كبير في الخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضحت أن هذا الواقع لم يقتصر على التدهور الإنساني المباشر، بل أسهم في بروز ما وصفته بـ”الهشاشة الاجتماعية المركبة”، نتيجة تداخل الأزمات المعيشية والصحية والنفسية، مع غياب أفق واضح للعودة أو إعادة الإعمار.

وسلطت الدراسة الضوء على الفئات الأكثر تضررًا، خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى انعكاسات سلبية على الصحة النفسية والتعليم، إلى جانب تغيّر الأدوار داخل الأسرة واعتماد الكثير من العائلات على استراتيجيات بقاء يومية في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الاستقرار.

وحذر المركز من أن استمرار هذا النمط من النزوح لفترات طويلة قد يترك آثارًا ممتدة على رأس المال البشري في القطاع، بما يهدد فرص التنمية والاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

وأكد أن هذه الدراسة تأتي ضمن جهوده البحثية لفهم التحولات المتسارعة في الواقع الفلسطيني، وتقديم تحليلات تدعم صناع القرار والمؤسسات الإنسانية في تطوير استجابات تتجاوز الإغاثة الطارئة نحو التعافي المستدام.