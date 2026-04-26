ريتاج ريحان… شهيدة في خيمة تعليمية بغزة!

في قطاع غزة، حيث تختلط أصوات الحياة اليومية بدويّ طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، كانت الطفلة ريتاج ريحان تعيش تفاصيلها الصغيرة داخل خيمة تعليمية شمال القطاع، دون أن تدرك أن تلك التفاصيل قد تتوقف فجأة. كغيرها من أطفال غزة، كانت أيامها تمضي بين اللعب، والالتصاق بعائلتها، وأحلام بسيطة لم تأخذ فرصتها بعد.

استهدفت طائرات الاحتلال المنطقة التي تقيم فيها العائلة. كانت ريتاج بين مجموعة من الأطفال في خيمة تعليمية يحاولون قضاء يوم دراسي رغم كل الصعوبات المحيطة بهم، لتنتهي حياتها في لحظة، دون إنذار مسبق أو فرصة للنجاة.

عُرفت الطفلة ريتاج بحيويتها وحبها للحياة، وكانت ترتبط بوالدتها بشكل كبير، تقضي معظم وقتها إلى جانبها. لم تكن تحمل من العالم سوى تفاصيلها الصغيرة، ولم تعرف من الحرب إلا أصواتها. لكن تلك الأصوات تحولت إلى نهاية مفاجئة لقصة لم تكتمل.

في مشهد التشييع، بدا الفقد أكبر من أن يُختصر بالكلمات. جسد صغير محمول على الأكتاف، ووجوه مثقلة بالحزن، وأم تودّع طفلتها التي كانت حتى وقت قريب تملأ المكان حركةً وضحكًا. تتكرر هذه المشاهد في غزة بشكل شبه يومي، حيث تتحول بيوت كثيرة إلى محطات وداع.

تندرج قصة ريتاج ريحان ضمن سياق أوسع من الخسائر البشرية في قطاع غزة، حيث يشكل الأطفال نسبة كبيرة من الضحايا. ووفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة ومؤسسات حقوقية، فقد تجاوز عدد الأطفال الشهداء في غزة أكثر من 15,000 طفل منذ بدء العدوان، من بين ما يزيد عن 35,000 شهيد إجمالًا، فيما أُصيب عشرات الآلاف بجروح متفاوتة، في أرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تطال الطفولة بشكل غير مسبوق.