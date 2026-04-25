شهيد وجرحى بقصف (إسرائيلي) شمال مدينة غزة

استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة بغارة (إسرائيلية) مساء يوم السبت، شمال غربي مدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد المواطن عماد مقداد بقصف (إسرائيلي) استهدف مجموعة من المواطنين محيط رمزون الشيخ رضوان بشارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.

وأفادت بأن الغارة نجم عنها عدد من الإصابات بعضهم بجروح خطيرة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، استشهد المواطن بهجت أبو العيش، برصاص قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما استشهد المواطن علاء أحمد متأثرًا بإصابته، جراء قصف (إسرائيلي) سابق في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

كذلك استشهدت الطفلة دعاء محمد سليمان رحيم متأثرة بجروحها التي أصيبت بها قبل أيام، برصاص جيش الاحتلال غربي دير البلح وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم وصول مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، 17 شهيدًا، منهم 13 خلال الساعات الـ24 الماضية، و32 مصابًا.

وبحسب وزارة الصحة، منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 809 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,267 مصابًا، وسُجلت 761 حالة انتشال.