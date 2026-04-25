بعد الخمسين.. أعراض صحية قد تبدو بسيطة لكنها تنذر بمخاطر خطيرة

مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في إرسال إشارات قد تبدو عابرة في ظاهرها، لكنها تحمل دلالات صحية أعمق. فبعد سن الخمسين، قد تتحول بعض الآلام البسيطة أو الأعراض غير المألوفة إلى مؤشرات على حالات طبية خطيرة تتطلب الانتباه والتدخل المبكر.

وتشير تقارير طبية إلى أن أمراضاً معينة قد تظهر بشكل مفاجئ في هذه المرحلة العمرية، حتى لدى أشخاص لم يعانوا سابقاً من مشكلات صحية تُذكر، وفقاً لموقع «ويب ميد».

فيما يلي أبرز هذه المشكلات:

النوبة القلبية

تُعد من أخطر الحالات الصحية، إذ يُصاب بها نحو 735 ألف شخص سنوياً. وتصل احتمالية إصابة رجل يبلغ من العمر 50 عاماً بأمراض القلب إلى 50 في المائة في مرحلة ما من حياته. تشمل الأعراض الشائعة ألماً في الصدر، وضيقاً في التنفس، وألماً يمتد إلى الظهر أو الكتفين أو الرقبة. وقد يصاحب ذلك تعرّق، أو دوار، أو شعور بالغثيان. يمكن تقليل خطر الإصابة عبر الحفاظ على وزن صحي، وتجنب التدخين، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

السكتة الدماغية

تحدث عندما يتعطل تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى تلف خلاياه. وتُعد حالة طارئة تتطلب تدخلاً فورياً. من أبرز أعراضها: ضعف أو خدر مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، فقدان التركيز، الارتباك، أو صعوبة في الكلام. ويمكن الحد من خطر الإصابة من خلال ضبط ضغط الدم، واتباع نظام غذائي منخفض الكوليسترول، وإدارة التوتر، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين.

تمدد الأوعية الدموية

يحدث عندما يضعف جدار أحد الشرايين وينتفخ إلى الخارج، ما قد يؤدي في حال تمزقه إلى نزيف داخلي خطير أو سكتة دماغية. تشمل أعراضه الألم، والغثيان، والدوار، وبرودة الجلد، وتسارع ضربات القلب. وتساعد أنماط الحياة الصحية، مثل تلك المتبعة للوقاية من أمراض القلب، في تقليل خطر الإصابة به.

حصى المرارة

هي كتل صلبة تتكون من الصفراء، وهو سائل يساعد الجسم على التخلص من الفضلات. قد تتراوح أحجامها من صغيرة جداً مثل حبة الرمل إلى كبيرة مثل كرة الغولف. عندما تعلق هذه الحصى في القنوات، قد تُسبب ألماً شديداً في الجزء العلوي من البطن أو خلف السرة. تزداد احتمالية الإصابة بها لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، أو السكري، أو داء كرون، أو لدى من يفتقرون إلى النشاط البدني.

التهاب البنكرياس الحاد

قد ينجم في بعض الحالات عن حصى المرارة، ويُعد من الحالات الخطيرة. يصيب هذا الالتهاب البنكرياس، وهو عضو مسؤول عن إنتاج الإنزيمات والهرمونات مثل الأنسولين التي تساعد في عملية الهضم. تشمل الأعراض ألماً شديداً في البطن، وغثياناً، وقيئاً، وحمى، وقد يشكل خطراً على الحياة. كما قد يرتبط بالإفراط في تناول الكحول، أو بارتفاع مستويات الكالسيوم أو الدهون الثلاثية، ويستلزم تدخلاً طبياً عاجلاً.

كسور العظام

مع التقدم في السن، تصبح العظام أكثر هشاشة، ما يزيد من احتمالية تعرضها للكسور. وتُعرف هذه الحالة بهشاشة العظام، وهي أكثر شيوعاً لدى النساء. يمكن للكالسيوم وفيتامين «د» أن يسهما في الحد من تدهور الحالة، كما قد تساعد بعض الأدوية في الحفاظ على كثافة العظام أو تحسينها.

انفصال الشبكية

الشبكية هي طبقة حساسة للضوء داخل العين، مسؤولة عن نقل الإشارات البصرية إلى الدماغ. وعند انفصالها عن جدار العين، تفقد إمداداتها من الأكسجين والمواد الغذائية. تشمل الأعراض رؤية بقع عائمة أو ومضات ضوئية، وقد يؤدي التأخر في العلاج إلى فقدان دائم للبصر.

ويزداد خطر الإصابة لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر نظر شديد، أو خضعوا لجراحة المياه البيضاء، أو لديهم تاريخ مع أمراض العين.

والانتباه لهذه الأعراض والتعامل معها بجدية يُعد خطوة أساسية للحفاظ على الصحة بعد سن الخمسين، خصوصاً أن التدخل المبكر يمكن أن يُحدث فارقاً كبيراً في الوقاية والعلاج.