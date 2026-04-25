4 شهداء في غارات (إسرائيلية) جنوب لبنان وسط خروقات متواصلة للهدنة

استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في خروقات إسرائيلية مُتواصلة لـ "الهدنة" ووقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في تصريح صحفي، اليوم، إن غارتي العدو (الإسرائيلي) على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف، قضاء النبطية، أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين.

وارتكبت قوات الاحتلال، منذ ساعات فجر اليوم السبت، 11 خرقًا جديدًا لـ "الهدنة" ووقف إطلاق النار في لبنان؛ تركزت في الجنوب اللبناني وتنوعت ما بين إطلاق نار وعمليات تفجير وقصف جوي ومدفعي.

وأوردت "الوكالة الوطنية للإعلام"؛ لبنانية رسمية، أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) أطلقت النار فجر السبت، من أسلحتها الرشاشة باتجاه محيط مروحين.

بينما حلقت في صباح اليوم، طائرات (إسرائيلية) مُسيرة فوق الضاحية الجنوبية بالعاصمة "بيروت".

وتعرضت بلدة حولا لقصف مدفعي (إسرائيلي)، بينما شهدت الخيام انفجارًا عنيفًا، تزامنًا مع تحليق مُكثف لمسيَّرات (إسرائيلية)، على علو منخفض، فوق مدينة بعلبك وقرى المنطقة، وقرى الزهراني.

وقصفت مدفعية الاحتلال، بشكل مركز، بلدة يحمر الشقيف، بالإضافة لاستهداف وادي حسن جنوب مدينة صور، إلى جانب القنطرة والقصير وبلدة حولا في قضاء مرجعيون، وبلدة كونين، ومدينة بنت جبيل، وأطراف بلدة الطيري قضاء بنت جبيل.

وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى أن مسيرة (إسرائيلية) حربية قصفت بصاروخ موجه، دراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ستة أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء غارات (إسرائيلية) استهدفت جنوب لبنان يوم أمس الجمعة نيسان/أبريل، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.