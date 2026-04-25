بالصور| الشرطة تؤمن انتخابات بلدية دير البلح وسط القطاع

أمّنت الإدارات الشرطية اليوم السبت، بمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عقد الانتخابات البلدية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، التي جرت في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.

ومع انطلاق العملية الانتخابية في ساعات الصباح الأولى، أجرت الشرطة انتشاراً مكثفاً أمام اللجان الانتخابية ومراكز الاقتراع وفي محيطها، لحفظ الأمن وتوفير الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية.

وتم الانتشار وفق أمر عمليات خاص بالانتخابات المحلية؛ لتنظيم الحركة وتسهيل وصول الناخبين لمراكز الاقتراع وممارسة حقهم الديمقراطي دون معيقات.

بدوره، قال العقيد طارق الكرد مدير مركز شرطة دير البلح إن إدارات الشرطة المختصة وبمساندة أجهزة وزارة الداخلية انتشرت وفق خطة تأمين شاملة، بدأت منذ فجر السبت وتزامنت مع عملية الاقتراع وتستمر حتى إعلان النتائج.

وشملت عملية التأمين، بحسب العقيد الكرد، كافة مراحل العملية الانتخابية التي جرت في 12 مركز اقتراع بما تشمله من محطات، حيث يحق لأكثر من 70 ألف مواطن من سكان المدينة الاقتراع.

وأوضح الكرد أن العملية الانتخابية تمت بكل يسر، إذ قامت الشرطة بواجبها على أكمل وجه في حماية المقار الانتخابية من الخارج والمشاركة في تنظيم اصطفاف المواطنين أمامها لمنع الازدحام.

وبيّن أنه "تم بشكل مسبق إجراء مسح أمني شامل لجميع المقار الانتخابية التي جرت فيها عملية الاقتراع، ونشر القوات في محيط المقار الانتخابية لضمان استكمالها على أكمل وجه.

ويأتي ذلك، في إطار دور وزارة الداخلية والأمن الوطني بمختلف أجهزتها وإداراتها في حفظ الأمن العام داخل قطاع غزة، ومساندة المواطنين وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.