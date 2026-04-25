مقال: الهزيمة النفسية قبل الميدانية: مسيرة الانتصار في حرب العقول  

ثمة تحول عميق يطرأ على فهمنا لطبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، تحول يتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة إلى فضاء أرحب وأشد تعقيداً، هو فضاء العقول والنفوس والتصورات الجمعية. إن ما يمكن تسميته بـ"الهندسة النفسية" لم يعد ترفاً أكاديمياً ولا هامشاً في معادلة الصراع، بل صار أداة استراتيجية متقدمة في صناعة الانتصار، تستند إلى مبادئ علم النفس السياسي، وتستهدف تغيير الإدراكات الجماعية للخصم من جذورها.

إن التعامل مع الحالة الإسرائيلية تحديداً يتطلب منا الغوص في أعماق السيكولوجيا الجمعية لذلك المجتمع، ذلك أن المجتمع الإسرائيلي يعتمد في بقائه وتماسكه الظاهري على رواية تاريخية مؤسسة على الخوف الوجودي، خوف تمت تغذيته وتضخيمه عبر عقود طويلة، حتى صار جزءاً من نسيج الهوية الجمعية. وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فمصدر القوة المزعوم هذا يمكن أن يتحول إلى نقطة الضعف الأكثر فتكاً حين يُستغل بمهارة لإحداث ما يسميه علماء النفس بـ"التنافر المعرفي"، تلك الحالة التي يتصدع فيها بناء الثقة بالنفس الجمعية حين يصطدم الوعي بتناقضات الواقع المرير.

إن عمليات الحرب النفسية المعاصرة ترتكز بشكل جوهري على السيطرة على السرد الإعلامي وتوجيهه. وفي هذا السياق، يصبح وصول السرد الفلسطيني إلى المنصات الدولية ومنافسة الرواية الإسرائيلية في عقر دارها ضرورة استراتيجية لا تقل أهمية عن ضرورات الصمود الميداني. بل إن الصمود ذاته، بطول أمده واستعصائيه على الكسر، يولد إرهاقاً نفسياً متراكماً لدى قوات الاحتلال وجمهوره على حد سواء، إرهاقاً يقود بالضرورة إلى حالة من اليأس الجماعي والتساؤل المرير حول جدوى الاحتلال وأثمانه الباهظة.

هذا هو بالضبط ما ينطبق عليه مصطلح "الضغط النفسي المستمر" الذي بات يشكل العمود الفقري لاستراتيجية المقاومة في حرب غير متكافئة بطبيعتها. فالحرب غير المتكافئة ليست فقط تفاوتاً في موازين القوى العسكرية المادية، ولكنها أيضاً، وبصورة حاسمة، تفاوت في الأبعاد النفسية والقدرة على الصمود وتحمل التكاليف الإنسانية والمعنوية.

ويأتي علم النفس الاجتماعي ليوضح لنا آليات تفكيك التماسك الداخلي للخصم، وهو تماسك يعاني في الحالة الإسرائيلية من انقسامات سياسية واجتماعية وطائفية عميقة، باتت مرئية للعيان ومصدر قلق حقيقي لنخبه الحاكمة. هذه الانقسامات يمكن تضخيمها وتعميقها عبر حملات معلوماتية مدروسة، لا تخلق انقساماً من عدم، بل تغذي الشرخ الموجود أصلاً وتحوله إلى هوة يصعب ردمها.

إن الرأي العام العالمي الذي بدأ يتحول بصورة لافتة لمصلحة الحق الفلسطيني، لم يتحول بمحض الصدفة، بل بفعل الوعي النفسي الموجه الذي استطاع اختراق جدران الدعاية الصهيونية السميكة. وها هي السياسة الخارجية للعديد من الدول تجد نفسها مضطرة، بفعل ضغط هذا الرأي العام المستنير، لاستخدام القوة الناعمة لتعزيز الهزيمة النفسية للاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي.

وفي المشهد إسبانيا تحرق دمية نتنياهو وتتحدى واشنطن بتحالف مع بكين. كندا تقطع التبعية العسكرية لأمريكا. تركيا تلاحق قادة الاحتلال قضائيًا بتهم الإبادة. كوريا تشبه جرائمهم بمآسيها التاريخية. بولندا تصفهم بالإرهاب من تحت قبة البرلمان. أيرلندا تحطم طائرة دعم عسكري بالفأس.

المجتمع الإسرائيلي الذي كان محصنًا بالتابوهات الدولية، أصبح اليوم في قفص الاتهام العالمي. الجدران تتساقط من كل اتجاه، والمناعة الدبلوماسية التي استمرت عقودًا تتآكل بسرعة مذهلة، العالم يتغير فعلًا... وهذه ليست إلا البداية.

إن الدرس الذي يجب أن نستوعبه بعمق هو أن الانتصار النفسي يسبق دائماً الانتصار الميداني.

إنه الأرض التي تتهيأ، والمناخ الذي يصبح فيه الحسم ممكناً ومقبولاً. وهذا ما يؤكد على محورية الوعي في مواجهة التحديات المصيرية، فالتحليل السياسي الرصين بات يتطلب منا دمج المصطلحات السيكولوجية العلمية في صلب أدواتنا الفكرية، وإدراك أن المعركة الحقيقية تدور في عقول الناس ووجدانهم قبل أن تدور في الميادين.

بهذه المنهجية المركبة وبهذا الفهم المتقدم لآليات التأثير والإقناع وتفكيك الروايات الزائفة تتحقق صناعة الانتصار بشكل منهجي وعلمي مدروس. والنتيجة النهائية التي تترتب على هذا الجهد المتواصل هي هزيمة إسرائيل نفسياً أولاً، انهيار صورتها الذهنية تصدع تماسكها الداخلي، وفقدانها لشرعية وجودها كدولة احتلال قبل أي حسم آخر في الميدان. إنه الطريق الأطول ولكنه الأكثر رسوخاً وتأثيراً في صيرورة التاريخ.

أبعاد إضافية في المعركة النفسية ولعل من الأهمية بمكان أن نضيف إلى هذا التحليل جملة من الأبعاد التي تثري فهمنا لطبيعة المعركة النفسية الدائرة، وتكشف عن طبقات أعمق في هذه المواجهة المركبة.

أولاً: حرب الاستنزاف النفسي المتبادل وإعادة تعريف الزمن ،لا يمكن فهم ديناميكيات الحرب النفسية بمعزل عن عنصر الزمن وإدراكه. فالمجتمع الإسرائيلي الذي تأسس على فكرة "الحسم السريع" و"الحروب الخاطفة" وجد نفسه، ولأول مرة في تاريخه، غارقاً في حالة من "اللايقين المزمن" الذي يمتد لعقود. إن تحويل الزمن نفسه إلى سلاح عبر استراتيجية الصبر الاستراتيجي والنفس الطويل يخلق ما يشبه "التآكل البطيء" للروح المعنوية الجمعية. فالعقل الإسرائيلي الذي اعتاد على حروب تنتهي في أيام أو أسابيع، يجد صعوبة متزايدة في استيعاب واقع يمتد فيه الصراع لأجيال دون أفق للحسم. هذا الإطالة المتعمدة للزمن النفسي تولد حالة من "الإعياء الحضاري" تنخر في الرغبة في البقاء والاستمرار.

ثانياً: تفكيك أسطورة "الجيش الذي لا يقهر"

من الركائز الأساسية للأمن النفسي الإسرائيلي كانت صورة "الجيش الذي لا يقهر" تلك الصورة التي تلقت صدمات متتالية منذ حرب أكتوبر عام 1973 مروراً بالانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 وصولاً إلى الحروب المتعاقبة على غزة. إن نجاح المقاومة في الصمود، بل وفي تطوير قدراتها النوعية، يخلق ما يسميه المحللون النفسيون "صدمة تفوق الخصم الأضعف".

فحين يثبت الطرف الأضعف قدرته على إلحاق الألم والإرباك بالطرف الأقوى تنكسر إحدى أهم دعائم التفوق النفسي وهذا الانكسار لا يقتصر على النخبة العسكرية بل يتسرب إلى الوعي الجمعي للمجتمع بأسره ويزرع بذور الشك في جدوى القوة المفرطة كضمان للأمن.

ثالثاً: ظاهرة "الهجرة العكسية" وتآكل فكرة "الملاذ الآمن" إن أحد أهم مبررات قيام الكيان الإسرائيلي في المخيال الغربي والصهيوني كان فكرة "الملاذ الآمن" ليهود العالم بعد محرقة الهولوكوست. ولكن المفارقة الكبرى أن هذا الملاذ تحول بفعل الصراع الممتد إلى واحدة من أكثر المناطق توتراً وخطراً على ساكنيه إن ظاهرة "الهجرة العكسية" أو "نزيف العقول" التي بدأت تظهر بصورة متزايدة في المجتمع الإسرائيلي خصوصاً بين النخب الشابة والمتعلمة، تمثل هزيمة نفسية استراتيجية من الطراز الأول.

فحين يبدأ الإسرائيلي نفسه في البحث عن جواز سفر أجنبي وحين تتحول دول مثل ألمانيا وكندا إلى وجهات مفضلة للشباب الإسرائيلي فإن فكرة "وطن الشعب اليهودي الأبدي" تبدأ في التآكل من الداخل.

رابعاً: الأجيال الجديدة والتحولات في بنية الشخصية الإسرائيلية

ثمة ظاهرة تستحق الدراسة المعمقة، وهي التحولات التي طرأت على بنية الشخصية الإسرائيلية عبر الأجيال. فجيل المؤسسين (جيل بن غوريون وغولدا مائير) كان يحمل عقدة الاضطهاد الأوروبية وذاكرة المحرقة بصورة طاغية، مما جعله متماسكاً حول الرواية الصهيونية. أما الجيل الثاني والثالث، فقد بدأ يظهر عليه ما يشبه "الإرهاق الأيديولوجي"، حيث تراجعت الحماسة الأيديولوجية لمصلحة النزعة الفردية الاستهلاكية. والجيل الراهن جيل "z"، يظهر عزوفاً متزايداً عن الخدمة العسكرية الطويلة ويتساءل علناً عن جدوى استمرار الصراع هذا التحول الجيلي العميق يمثل فرصة استراتيجية للحرب النفسية، حيث يمكن استهداف هذه الشروخ الجيلية وتعميقها.

خامساً: العزلة الدولية كسلاح نفسي مزدوج التأثير

إن تحول إسرائيل من "دولة محبوبة" في الغرب إلى دولة تواجه اتهامات بالفصل العنصري (أبرتهايد) ومقاطعة أكاديمية وثقافية متنامية، يخلق ما يشبه "الاختناق النفسي الجمعي". فالمجتمع الإسرائيلي الذي طالما اعتبر نفسه جزءاً من "الغرب المتحضر" و"الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" يجد نفسه معزولاً بصورة متزايدة في المحافل الدولية.

هذا الإحساس بالعزلة حين يتضاعف مع الشعور بعدم الأمان الوجودي يخلق حالة نفسية متناقضة: من ناحية، ميل إلى التشدد والتطرف كرد فعل دفاعي ومن ناحية أخرى قلق عميق من المستقبل وكلتا الحالتين تضعفان المناعة النفسية للمجتمع.

سادساً: دور الشتات الفلسطيني في الحرب النفسية لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يلعبه الشتات الفلسطيني في هذه المعركة فوجود ملايين الفلسطينيين في المهاجر المتعلمين والمندمجين في المجتمعات الغربية يمثل "طابوراً خامساً" بالمعنى الإيجابي للكلمة هؤلاء لا يخوضون معركة عسكرية بل يخوضون معركة الوعي والضمير في عقر دار الغرب نفسه.

إن قدرتهم على التأثير في النخب الأكاديمية والإعلامية والسياسية في دول المركز الغربي تمثل رافعة أساسية من روافع الحرب النفسية وركناً مهماً في تغيير السردية الدولية لمصلحة الحق الفلسطيني.

سابعاً: تحويل "نقطة الضعف" إلى "نقطة قوة" في الرواية الفلسطينية، لعل من أذكى استراتيجيات الحرب النفسية هي القدرة على تحويل نقاط الضعف الظاهري إلى نقاط قوة فالفلسطيني الذي يواجه آلة عسكرية هائلة ليس مجرد "ضحية" تستعطف العالم، بل هو "صامد" يمتلك إرادة لا تقهر واللاجئ الذي فقد بيته وأرضه ليس مجرد "مشرد" بل هو حامل لحق تاريخي لا يسقط بالتقادم إن إعادة صياغة السردية الفلسطينية بهذه الطريقة، التي تجعل من المعاناة مصدر قوة أخلاقية ونفسية، تمثل ضربة موجعة للدعاية الصهيونية التي حاولت دوماً تصوير الفلسطيني إما "إرهابياً" أو "ضحية سلبية".

ثامناً: استثمار الرموز والذاكرة الجمعية

تدرك استراتيجيات الحرب النفسية المتقدمة أن الرموز والذاكرة الجمعية هي من أقوى الأسلحة في المعركة. فصورة الطفل الفلسطيني الذي يواجه الدبابة بحجر، وصورة العجوز التي ترفض ترك أرضها، وصورة الأسرى الذين يخرجون من السجون بعد عقود، كلها صور تحفر في الوعي العالمي والضمير الإنساني، وتخلق تراكماً نفسياً هائلاً. وفي المقابل، فإن صور الدمار الذي تخلفه آلة الحرب الإسرائيلية، وصور القناصة وهم يطلقون النار على المتظاهرين العزل، تخلق عبئاً أخلاقياً ونفسياً على المجتمع الإسرائيلي نفسه، حتى لو حاول إنكاره أو تبريره.

تاسعاً: تفكيك الأساطير المؤسسة للرواية الصهيونية، تعتمد الرواية الصهيونية على جملة من الأساطير المؤسسة: أسطورة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وأسطورة "ازدهار الصحراء"، وأسطورة "الجيش الأخلاقي"، وأسطورة "الديمقراطية الوحيدة" و إن تفكيك هذه الأساطير واحدة تلو الأخرى بالوثائق التاريخية، وبشهادات المؤرخين الإسرائيليين الجدد أنفسهم وبالصور ومقاطع الفيديو التي توثق الممارسات على الأرض يمثل حرباً نفسية منهجية تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والتاريخية عن المشروع الصهيوني ذاته.

عاشراً: الأفق الاستراتيجي: من الهزيمة النفسية إلى الحل السياسي، إن الهدف النهائي للحرب النفسية ليس الحرب بحد ذاتها، بل تهيئة الأرضية للحل العادل فحين يصل المجتمع الإسرائيلي إلى قناعة داخلية بأن الاحتلال مكلف نفسياً وأخلاقياً ومادياً بما لا يحتمل، وحين يدرك أن استمرار الوضع الراهن يعني مزيداً من العزلة والتآكل الداخلي، عندئذ فقط يصبح الحل السياسي القائم على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ممكناً ومقبولاً. إن الانتصار النفسي، بهذا المعنى، ليس بديلاً عن الحل السياسي، بل هو شرطه المسبق ومقدمته الضرورية.

ختاماً: المعركة مستمرة على جبهة الوعي

إن ما تقدم يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي هي معركة متعددة الجبهات والأبعاد. وربما كانت جبهة الوعي والنفس هي الأهم والأكثر حسماً على المدى الاستراتيجي. فالمقاومة التي تدرك هذه الأبعاد، وتوظفها بذكاء وحكمة، هي المقاومة التي تنتصر في النهاية. ليس لأنها الأقوى مادياً، بل لأنها الأقدر على فهم طبيعة الخصم ونقاط قوته وضعفه، والأهم: الأقدر على الصبر والنفس الطويل في معركة إرادات لا تنتهي بجولة ولا تنحسم في موقعة.

إن الطريق ما زال طويلاً، والتضحيات جسيمة، ولكن وضوح الرؤية الاستراتيجية وفهم أبعاد المعركة النفسية بعمق، هو السلاح الذي يرجح كفة الحق على كفة الباطل في نهاية المطاف. والتاريخ، كما علمنا لا يصنعه الأقوياء وحدهم، بل تصنعه الإرادات التي تؤمن بعدالة قضيتها، وتمتلك الصبر الاستراتيجي الكافي لترى شمس الحرية تشرق ولو بعد حين.