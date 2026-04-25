"الإعلامي الحكومي" بغزة يؤكد دعمه لانتخابات بلدية دير البلح ويدعو لتعميم التجربة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، يوم السبت، موقفه الداعم لإجراء انتخابات بلدية دير البلح وسط القطاع في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية، واعتبرها محطة مهمة في دعم الحكم المحلي وتطوير الأداء الخدمي بما يلبي احتياجات المواطنين.

وقال المكتب، في تصريح صحفي، إنه حرص على إنجاح الانتخابات بكل السبل الممكنة، إيماناً منه بأهمية التداول السلمي للمسؤوليات وضخ دماء جديدة تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف: "نأمل ونتطلع لإسقاط هذه التجربة على بلديات أخرى، بما يعزز من كفاءة العمل البلدي ويحقق مصلحة شعبنا في مختلف المناطق".

وثمن المكتب الجهود التي بُذلت لإنجاح العملية الانتخابية، حيث شارك أكثر من 500 موظف حكومي من مختلف المستويات والقطاعات والوزارات والمؤسسات الحكومية في تأمين سير العملية الانتخابية وتنظيمها وإنجاحها، بما يعكس حالة من التكامل المؤسسي والعمل بروح المسؤولية الوطنية.

وأشار إلى أنه عمل بشكل مكثف على إزالة العقبات والتحديات كافة، لضمان إجراء انتخابات حقيقية وفاعلة، تتسم بالنزاهة والشفافية، وتعكس الإرادة الحرة للمواطنين.