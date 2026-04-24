3 شهداء في استهداف الاحتلال نقظة شرطة غرب غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن القصف استهدف تجمعًا للمواطنين في المنطقة، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي السياق، أوضحت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت دورية للشرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب المدينة، مؤكدة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن الاستهداف طال نقطة شرطة في المنطقة، في إطار تصعيد مستمر تشهده مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال عمليات قصف بري وجوي وبحري، في ظل تعمده لاستهداف عناصر الشرطة في القطاع، الأمر الذي يُنذر بتفاقم حالة الفوضى وخلق فراغ أمني في ظل استمرار التصعيد