لماذا نشعر بالتعب دائما؟ تفسير الإرهاق في العصر الحديث

في الصباح الباكر، يرنّ المنبّه ويفتح كثيرون أعينهم بعد سبع أو ثماني ساعات من النوم، لكن الشعور الأول ليس النشاط.. بل ثقل غامض في الجسد، وضبابية في الذهن، وإحساس بأن الطاقة لم تُستعد. يتكرر المشهد يوميا، حتى أصبح التعب حالة شبه طبيعية.

المفارقة الصادمة أننا نعيش في أكثر العصور تقدما من الناحية التكنولوجية والطبية، ومع ذلك يبدو أن أجسادنا وعقولنا أكثر إنهاكا من أي وقت مضى. فهل المشكلة فينا؟ أم أن هناك شيئا أعمق يحدث؟



الحقيقة أن التعب ليس مجرد شعور عابر أو دليل ضعف شخصي، بل هو إشارة بيولوجية معقّدة.

يتحكم الدماغ، وتحديدا الوطاء (Hypothalamus)، في إيقاع النوم واليقظة عبر الساعة البيولوجية، بينما تلعب هرمونات مثل الكورتيزول والميلاتونين دورا محوريا في تنظيم الطاقة والاستيقاظ. في الوقت ذاته، تعتمد خلايانا على الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة من الغلوكوز والدهون.

عندما يختل هذا التوازن، سواء بسبب اضطراب النوم أو خلل هرموني أو ضعف في كفاءة إنتاج الطاقة، يظهر التعب كإنذار مبكر. بمعنى آخر، الإرهاق ليس المشكلة بحد ذاته، بل هو رسالة من الجسم بأن شيئا ما لم يعد يعمل كما ينبغي.

غير أن ما يميّز عصرنا هو أن البيئة التي نعيش فيها أصبحت مرهِقة بيولوجيا. نحن ككائنات تطورنا على مدى آلاف السنين في ظروف مختلفة تماما: ضوء طبيعي، ونشاط بدني مستمر، وغذاء بسيط غير معالج. اليوم، نتعرض لضوء صناعي حتى ساعات متأخرة من الليل، مما يربك إفراز الميلاتونين ويشوّش الساعة البيولوجية. نستهلك أطعمة فائقة المعالجة تؤدي إلى تقلبات حادة في سكر الدم وتُرهق آليات إنتاج الطاقة.

نقضي ساعات طويلة في الجلوس، ما يقلل من كفاءة الميتوكوندريا ويضعف القدرة على توليد الطاقة. إنها حالة كلاسيكية لما يسميه العلماء "عدم التوافق التطوري" (Evolutionary mismatch): أجسام مصممة لبيئة قديمة، تعيش فجأة في عالم حديث لا يشبهها.

تداخل صامت لعدة عوامل

لكن التعب المزمن لا ينتج عن عامل واحد، بل عن تداخل صامت لعدة عوامل. اضطرابات النوم، الناتجة عن الشاشات والأنماط غير المنتظمة، تقطع دورات النوم العميق الضرورية لاستعادة الطاقة. الضغط النفسي المستمر، سواء بسبب العمل أو القلق أو تدفق المعلومات، يبقي الجسم في حالة استنفار دائم، حيث يظل الكورتيزول مرتفعا ويُستنزف الجهاز العصبي.

ومن جهة أخرى، أصبحت الاختلالات الأيضية مثل مقاومة الإنسولين والسمنة شائعة، وهي حالات ترتبط بالالتهاب المزمن وضعف إنتاج الطاقة.

ولا يمكن إغفال نقص بعض المغذيات الدقيقة، مثل الحديد وفيتامين B12 وفيتامين D، والتي تلعب دورا أساسيا في نقل الأكسجين ووظائف الأعصاب. أضف إلى ذلك حالات خفية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو انقطاع النفس أثناء النوم، والتي قد تمر دون تشخيص بينما تستهلك طاقة الجسم بصمت.

لكن الإرهاق في العصر الحديث لا يمكن فهمه دون التوقف عند الضغوط اليومية التي أصبحت جزءا من حياة كثير من الناس. فعدد كبير منا يعيش تحت ضغط مستمر لتأمين أبسط مقومات الحياة: عمل غير مستقر، ودخل محدود، وقلق دائم بشأن توفير الغذاء والسكن وتعليم الأطفال.

هذا النوع من الضغط المزمن لا يمنح الجهاز العصبي فرصة حقيقية للراحة، بل يُبقي الجسم في حالة استنفار دائم، وكأن الخطر حاضر في كل لحظة.

ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نوع آخر أكثر خفاء لكنه لا يقل استنزافا، وهو "الضغط الاجتماعي" الناتج عن المقارنة المستمرة مع الآخرين: مقارنة في النجاح، في نمط الحياة، في المظهر، وحتى في السعادة الظاهرة.

هذه المقارنات تخلق شعورا دائما بعدم الرضا، وتدفع الدماغ إلى استهلاك طاقة نفسية هائلة دون وعي. ويضاف إلى ذلك قلق أعمق يتعلق بالمستقبل نفسه؛ فالعالم اليوم يعيش حالة من عدم الاستقرار، مع تصاعد النزاعات، وتقلبات اقتصادية حادة، وتزايد الحديث عن أزمات كبرى محتملة. هذا الخوف المزمن من المجهول لا يُرهق الفكر فقط، بل ينعكس بيولوجيا على الجسم، حيث يظل نظام التوتر في حالة تنشيط مستمر، مما يفاقم الشعور بالتعب ويحوّله من حالة عابرة إلى نمط حياة.

ولا يتوقف الأمر عند الضغوط الاقتصادية أو الاجتماعية، بل يمتد إلى نمط أعمق من الاستنزاف يرتبط بثقافة التعلّق بالماديات. في عالم أصبح يقيس النجاح بما نملك لا بما نكون، دخل الإنسان في سباق لا ينتهي نحو المزيد: المزيد من المال، المزيد من الممتلكات، المزيد من الإنجازات التي تُعرض على الآخرين.

هذا السعي المستمر لا يستهلك الجهد الجسدي فقط، بل يستنزف الطاقة النفسية بشكل عميق، لأنه مبني على شعور دائم بعدم الاكتفاء. والمفارقة أن هذا النوع من الإرهاق لا يقتصر على الفئات محدودة الدخل، بل يظهر بوضوح حتى لدى الأثرياء.

فكلما ارتفع السقف، ارتفعت معه التوقعات، واتسعت دائرة المقارنة، وتعاظم الخوف من فقدان ما تم تحقيقه. وهكذا يتحول الغنى، في بعض الحالات، من مصدر راحة إلى مصدر ضغط دائم، حيث يعيش الفرد في حالة سعي لا تنتهي، دون لحظة حقيقية من الرضا أو التوازن.

هذا الإرهاق الوجودي يعكس خللا أعمق في علاقتنا بالقيمة والمعنى، ويكشف أن التعب في العصر الحديث ليس فقط نتيجة نقص الموارد، بل أحيانا نتيجة فائضها.

الدماغ الرقمي

ثم هناك عامل جديد نسبيا في تاريخ الإنسان: الدماغ الرقمي. نحن نعيش في عالم لا يتوقف عن إرسال الإشعارات والمحتوى، حيث يُعاد تشكيل دوائر المكافأة في الدماغ عبر موجات متكررة من الدوبامين أو هرمون السعادة، التحفيز، والرضا عند توقع مكافأة.

هذا التدفق المستمر للمحفزات يخلق حالة من "الإجهاد الإدراكي": العقل يعمل بلا توقف، لكنه لا يحصل على راحة حقيقية. والأسوأ أن ثقافة "الاتصال الدائم" ألغت الحدود بين العمل والراحة، فلم يعد هناك وقت حقيقي للتعافي.

في هذا السياق، يصبح من الضروري التمييز بين التعب الطبيعي والتعب الذي يستدعي القلق. الشعور بالإرهاق بعد يوم طويل قد يكون طبيعيا، لكن التعب المستمر لأسابيع، المصحوب بضبابية ذهنية أو تغيرات في الوزن أو خفقان أو اضطرابات نوم واضحة، قد يكون مؤشرا على مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي. فالتعب في كثير من الأحيان هو أول عرض يظهر قبل تشخيص أمراض أكثر تعقيدا.

إعادة التوازن

أما عن كيفية التعامل مع هذا الإرهاق المزمن، فالحلول لا تكمن في وصفات سريعة أو نصائح سطحية، بل في إعادة التوازن لعلاقة الإنسان بجسده وبيئته ونمط حياته.

يبدأ ذلك بإعادة ضبط الساعة البيولوجية عبر التعرض للضوء الطبيعي صباحا وتقليل التعرض للشاشات ليلا، والالتزام بمواعيد نوم منتظمة تحترم إيقاع الجسم. كما يتطلب الأمر تحسين الصحة الأيضية من خلال التركيز على جودة الغذاء، والابتعاد عن الأطعمة فائقة المعالجة التي تُربك آليات إنتاج الطاقة.

الحركة اليومية ليست خيارا ثانويا، بل ضرورة بيولوجية للحفاظ على كفاءة الميتوكوندريا واستعادة الحيوية.

وعلى المستوى النفسي، يصبح من الضروري تقليل الحمل المعرفي، ووضع حدود لاستخدام التكنولوجيا، وتخفيف وطأة المقارنة الاجتماعية التي تستنزف الذهن دون فائدة.

وربما الأهم من ذلك كله هو إعادة تعريف النجاح بعيدا عن التراكم المادي، نحو معنى أعمق قائم على التوازن والرضا. وفي الحالات التي يستمر فيها التعب أو يتفاقم، يبقى اللجوء إلى التقييم الطبي خطوة أساسية للكشف عن الأسباب الخفية وعلاجها.

في النهاية، ربما حان الوقت لإعادة النظر في الطريقة التي نفسّر بها التعب. نحن لسنا كسالى، ولسنا ضعفاء كما قد يوحي الخطاب الشائع. ما نعيشه هو نتيجة منطقية لعالم يضغط على بيولوجيتنا من كل الاتجاهات.

الإرهاق في العصر الحديث ليس فشلا فرديا، بل انعكاس لاختلال عميق بين الإنسان وبيئته. نحن ببساطة لسنا مرهقين لأننا ضعفاء، بل لأننا نعيش في نظام يتجاوز حدود قدرتنا البيولوجية على التكيّف.

المصدر: الجزيرة