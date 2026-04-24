مخطط تهويدي جديد في قلب القدس: الاحتلال يصادق على مدرسة دينية ضخمة في الشيخ جراح

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط تهويدي جديد يقضي بإقامة مدرسة دينية يهودية “يشيفا” حريدية تحمل اسم “أور سومياخ”، في قلب حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، في خطوة تعكس تسارع المشاريع الاستيطانية داخل الأحياء الفلسطينية.

وأفادت محافظة القدس أن هذا المخطط يأتي في سياق استغلال واضح لحالة الانشغال الإقليمي بالتصعيد القائم بين الولايات المتحدة والاحتلال من جهة، وإيران من جهة أخرى، لتمرير مشاريع استيطانية تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتعزيز السيطرة على المدينة.

ووفق المعطيات، يتضمن المشروع إقامة مبنى ضخم مكوّن من 11 طابقاً على مساحة تقارب 5 دونمات، عند المدخل الجنوبي للحي، مقابل مسجد الشيخ جراح، على أن يضم سكناً داخلياً لمئات الطلبة اليهود الحريديم، إلى جانب وحدات سكنية مخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية.

وتؤكد هذه الخطوة، بحسب المحافظة، إمعان الاحتلال في تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية، وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة.

ويُعد حي الشيخ جراح من أبرز أحياء القدس وأكثرها أهمية، كونه أول الأحياء الفلسطينية التي أُقيمت خارج أسوار البلدة القديمة، ويحتضن عدداً من العناوين الوطنية الفلسطينية البارزة، من بينها بيت الشرق الذي كان مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يغلقه الاحتلال عام 2003، إضافة إلى المسرح الوطني الفلسطيني وعدد من مقار البعثات الدبلوماسية، ما يجعله هدفاً مركزياً لسياسات التهويد والاستيطان.