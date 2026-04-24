ظهور جديد للشهيد أبو عبيدة في غزة يوثق لحظات تنقّله بين الناس قبل استشهاده

أظهرت مشاهد جديدة -مصورة بعدسة جوّال- الشهيدَ حذيفة الكحلوت (أبو عبيدة) الناطق السابق باسم كتائب عز الدين القسام، وهو يتنقل على عربة نقل في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي.

ونشر نجله إبراهيم مقطع الفيديو القصير (30 ثانية) وكتب معلقا عليه: "أبي خلال تنقُّله كباقي سكان القطاع"، وأضاف "أتتعجبون من رجل التحم بالدبابات أن يخرج أمام الطائرات وأمام الناس هو وعائلته، وهو يعلم أنه على القائمة الأولى المطلوبة للصهاينة. أتتعجبون من رجل طلب الشهادة بأي ثمن، عجيبٌ عَجَبُكم".

ويُسمع في التسجيل أصوات أطفال "أبو عبيدة" مع والدهم وهم يقولون إنهم في غزة.

وأعلنت كتائب "القسام" رسميا -في 29 ديسمبر/كانون الأول 2025- استشهاد الناطق باسمها "أبو عبيدة"، وكشفت اسمه الحقيقي لأول مرة.

وجاء في بيان للكتائب: "ننعى القائد الملثم أبو عبيدة باسمه الحقيقي حذيفة سمير عبد الله الكحلوت (أبو إبراهيم) الناطق باسم كتائب القسام".

وشغل الشهيد أبو عبيدة مهمة الناطق باسم كتائب القسام سنوات طويلة دون الكشف عن اسمه الحقيقي.

وأوضحت حركة حماس -في بيان لاحق- قائلة: "القائد البطل الشهيد أبو عبيدة ارتقى إلى ربّه شهيداً -رفقة زوجته وأولاده- في قصف صهيوني غادر وجبان".

واكتسب أبو عبيدة زخما كبيرا على المستويين العربي والإسلامي بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قواعد ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل أيام، أثارت صورة أرشيفية للشهيد حذيفة الكحلوت تفاعلا واسعا، إذ بدا فيها نحيفا نتيجة فقدانه جزءا كبيرا من وزنه خلال فترة المجاعة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر إبراهيم حذيفة الكحلوت -وهو نجل الشهيد "أبو عبيدة"- الصورة عبر صفحته على منصة "إنستغرام"، مرفقا إياها بتعليق قال فيه: "هذه الصورة لأبي، لم تُنهكه السنون، بل أنهكته الحرب والجوع الذي اختار أن يعيشه مع شعبه، لا فوقهم. خسر أكثر من 30 كيلوغراما من جسده، لكنه لم يخسر ذرة من كرامته أو ثباته".

وفي سياق التفاعل، أعاد ناشطون تداول مقاطع وخطابات سابقة للشهيد، مؤكدين أن تأثيره ظل حاضرا رغم استشهاده، وأن صورته الأخيرة أعادت تسليط الضوء على تجربته خلال الحرب، بوصفها شاهدا على ما عاشه من ظروف قاسية، ومعبّرة عن جانب من المعاناة الإنسانية التي رافقت تلك المرحلة.