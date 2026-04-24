الأحرار تحذر: انتهاكات خطيرة بحق أسيرات الدامون تتجاوز كل الخطوط الحمراء

دانت حركة الأحرار الفلسطينية بشدة الممارسات الوحشية التي ترتكبها إدارة سجون الاحتلال في سجن "الدامون" بحق الأسيرات الفلسطينيات، واصفةً ما يجري بأنه حرب تنكيل وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، أن سجن "الدامون" بات مسرحًا لممارسات تفتقر لأدنى معايير الإنسانية، تهدف بشكل مباشر إلى الانتقام من المرأة الفلسطينية وكسر إرادتها الصلبة، في تحدٍ صارخ لكل القيم والأعراف الدولية والقوانين التي تحمي الأسرى.

وسلطت "الأحرار" الضوء على معاناة أكثر من 90 أسيرة فلسطينية يرزحن تحت وطأة التعذيب الممنهج وسلب الحقوق الأساسية.

ووجهت الحركة نداءً عاجلاً للأمة العربية والإسلامية، شعوباً وقادة، بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية، داعيةً إلى هبة وطنية وقومية شاملة وتحرك فاعل لانتزاع حرية الأسيرات وصون كرامتهن.

وطالبت "الأحرار" المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالخروج عن صمتها المريب، والتحرك الفوري لوقف جرائم مصلحة السجون والذئاب البشرية.

كما شددت على ضرورة محاسبة الاحتلال على تغوله الوحشي وتجاوزه لكافة الخطوط الحمراء تجاه الأسيرات الماجدات.