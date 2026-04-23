جمعية واعد تتهم قادة الاحتلال بتصعيد الانتهاكات بحق الأسرى وتدعو لتحقيق دولي عاجل

أدانت جمعية واعد للأسرى تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معتبرةً أنها تعكس “عقلية متطرفة” وتُشير إلى تصعيد خطير في السياسات المتبعة داخل السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت الجمعية في تصريح صحفي إن آلاف الأسرى يواجهون أوضاعًا قاسية داخل السجون، تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل الانفرادي، محذّرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار هذه الممارسات.

وحملت الجمعية حكومة الاحتلال، وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجارية، مؤكدة أن ما يتعرض له الأسرى يُعد خرقًا للقوانين والأعراف الدولية.

ودعت “واعد” المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل وفتح تحقيقات دولية في الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم داخل السجون.