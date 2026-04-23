منتدى الإعلاميين ينعى الصحفية اللبنانية آمال خليل ويُدين اغتيالها

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين جريمة اغتيال الصحفية اللبنانية آمال خليل، التي استشهدت إثر استهداف إسرائيلي لبلدة الطيري جنوب لبنان، أثناء قيامها بعملها الصحفي في تغطية الأحداث الميدانية.

وقال المنتدى في بيان صحفي، إن استشهاد خليل يشكّل خسارة كبيرة للأسرة الإعلامية، مشيرًا إلى أنها عُرفت بإخلاصها المهني وشجاعتها في نقل الحقيقة رغم المخاطر.

وأكد أن استهداف الصحفيين خلال أداء واجبهم يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومحاولة لإسكات صوت الحقيقة ومنع نقل الواقع، لافتًا إلى تكرار مثل هذه الانتهاكات في كل من غزة ولبنان.

وتقدّم المنتدى بأحرّ التعازي إلى عائلة الشهيدة وزملائها في جريدة "الأخبار"، وإلى الأسرة الإعلامية في لبنان، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.