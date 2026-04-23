مقال: حرب الرواية حقائق تكشف الزيف

في قلب الصراع العربي الصهيوني تبرز جبهة غير مرئية لكنها حاسمة في تحديد مجرى الأحداث وصياغة الوعي العالمي،إنها حرب الرواية التي يخوضها الفلسطينيون المقاومون ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحرب ليست مجرد تبادل كلمات بل مواجهة استراتيجية شاملة تجمع بين الأبعاد الإعلامية والنفسية والجيوسياسية والعسكرية، فيها يسعى كل طرف إلى فرض سرديته كحقيقة مطلقة وإلى تشكيل الرأي العام الدولي بما يخدم أهدافه السياسية والميدانية.

يدرك الاحتلال الإسرائيلي منذ نشأته أهمية الرواية في بناء الشرعية وتبرير الوجود. لذا طور آلة دعائية متقدمة تعرف بـ"الهسبارا" التي تعني بالعبرية الشرح أو التفسير. هذه الآلة ليست مجرد جهاز إعلامي بل منظومة متكاملة تشمل وزارات ومؤسسات مدنية وجماعات ضغط وخبراء في الحرب النفسية. تهدف إلى تصوير الاحتلال كدولة ديمقراطية محاصرة بمحيط معاد وإلى وصف المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب عشوائي يهدد الوجود اليهودي. في هذا السياق يُستخدم مصطلح "الدفاع عن النفس" كغطاء لكل عملية عسكرية سواء كانت اجتياحا واسعا أو قصفاً جويا يطال المدنيين.

أما الرواية الفلسطينية المقاومة فتنطلق من حقيقة تاريخية أساسها النكبة عام 1948 والتي شملت تهجير مئات الآلاف وتدمير مئات القرى. هذه الرواية تؤكد أن الاحتلال مشروع استعماري استيطاني يعتمد على التطهير العرقي والفصل العنصري. في مواجهة ذلك يرفع المقاومون شعار "المقاومة حق مشروع" مستندين إلى القانون الدولي الذي يجيز الكفاح المسلح ضد الاحتلال ،وهنا تبرز أهمية المصطلحات الإعلامية مثل "الشهيد" مقابل "الإرهابي" و"الأسير" مقابل "السجين" و"الانتفاضة" مقابل "أعمال شغب".

في الميدان العسكري تتداخل حرب الرواية مع العمليات الميدانية، عندما ينفذ المقاومون عملية نوعية مثل اقتحام مستوطنات أو إطلاق صواريخ يسارع الاحتلال إلى إطلاق رواية مضادة تتحدث عن "هجوم غادر" و"استهداف مدنيين". في المقابل يوثق الفلسطينيون بالصور والفيديوهات حجم الدمار الذي يلحقه الاحتلال بغزة أو الضفة الغربية مما يفضح استخدام أسلحة محظورة أو سياسة الأرض المحروقة. هذا التوثيق يشكل سلاحاً نفسياً قوياً يهز صورة الجيش الإسرائيلي كـ"جيش أخلاقي"

ويكشف عن طبيعته العدوانية.

جيوسياسيا تتجاوز حرب الرواية الحدود المحلية لتصل إلى عواصم القرار العالمي حيث يعتمد الاحتلال على دعم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وأوروبا لفرض روايته في الإعلام الغربي الرئيسي. هنا يُستخدم مصطلح "معاداة السامية" كأداة لإسكات أي صوت ينتقد السياسات الإسرائيلية حتى لو كان النقد يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. أما المقاومة فتعتمد على الدبلوماسية الشعبية والإعلام البديل والمنصات الرقمية لنقل روايتها مباشرة إلى الشعوب، في السنوات الأخيرة أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي قدرتها على كسر احتكار الرواية الرسمية خاصة مع انتشار مشاهد الدمار في غزة التي أثارت موجة تضامن عالمية غير مسبوقة.

من الناحية النفسية تهدف حرب الرواية إلى تشكيل الوعي الجماعي. يسعى الاحتلال إلى إحداث حالة من اليأس والاستسلام لدى الفلسطينيين من خلال تكرار صور القوة العسكرية الإسرائيلية ووصف المقاومة بأنها "عبثية". في المقابل يعزز المقاومون الروح المعنوية بالتركيز على الصمود والانتصارات الرمزية مثل إجبار الاحتلال على الانسحاب من غزة عام 2005 أو فشل بعض العمليات العسكرية الكبرى في تحقيق أهدافها المعلنة. هذا الصراع النفسي يمتد إلى الشباب الفلسطيني الذي يجد في الرواية المقاومة مصدر إلهام وهوية مقابل محاولات الاحتلال لفرض رواية "السلام الاقتصادي" التي تهدف إلى تطبيع الاحتلال.

شهدت الفترة الأخيرة تحولا نوعيا في هذه الحرب. مع عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تحولت الرواية الفلسطينية من دفاعية إلى هجومية. أظهرت المقاومة قدرة على التخطيط الاستراتيجي والتوثيق الدقيق مما أربك الآلة الإعلامية الإسرائيلية. رد الاحتلال بتكثيف الدعاية حول "التهديد الوجودي" واتهام المقاومة باستخدام المدنيين كدروع بشرية وهو اتهام يُستخدم لتبرير القصف الواسع على المناطق السكنية. لكن التوثيق الميداني والتقارير الدولية فضحت هذه الرواية وكشفت عن حجم الخسائر المدنية والتدمير المنهجي.

في هذا السياق يبرز دور الإعلام العربي والدولي البديل كعامل حاسم. فقد ساهمت القنوات الفضائية والمنصات الرقمية في نقل الرواية الفلسطينية مباشرة مما قلل من فعالية الهسبارا. كما أن انتشار مصطلحات مثل "الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي" في الخطاب الدولي يعكس نجاحا نسبيا في كسر احتكار الرواية الإسرائيلية. ومع ذلك لا يزال الاحتلال يمتلك نفوذا كبيرا في المؤسسات الإعلامية الغربية مما يجعل المعركة متواصلة ومتجددة.

يدرك الفلسطينيون المقاويمون أن حرب الرواية جزء لا يتجزأ من المقاومة الشاملة. لذا ينبغي تطوير استراتيجية إعلامية متكاملة تشمل تدريب الكوادر على التواصل الرقمي وتوحيد المصطلحات وتوثيق الانتهاكات بشكل مهني. كما يجب التركيز على الجوانب الإنسانية للرواية الفلسطينية للوصول إلى الرأي العام العالمي الذي يتأثر بالصور والقصص الشخصية أكثر من التحليلات السياسية المجردة.

في النهاية تبقى حرب الرواية مفتوحة على مصراعيها. الاحتلال يسعى إلى محو الذاكرة الفلسطينية وفرض روايته كأمر واقع بينما يصر المقاومون على الحفاظ على الهوية والحق التاريخي. الرهان هنا ليس فقط على قوة السلاح بل على قوة الكلمة والصورة والوعي. من يفوز في هذه الحرب يملك مفتاح المستقبل السياسي للمنطقة. والتاريخ يشهد أن الروايات التي تستند إلى الحقيقة والعدالة هي الأقدر على الصمود أمام الدعاية مهما بلغت تطورها وإمكانياتها.