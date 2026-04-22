البرغوثي للرسالة: الاعتداء على القرى بالضفة استنساخ لتجربة العصابات اليهودية عام ٤٨

وصف د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إرهاب عصابات المستوطنين الذي يمارس بالضفة، استنساخ وتكرار لإجرام وإرهاب العصابات الاستيطانية أثناء النكبة عام ١٩٤٨.

واستشهد شابان فلسطينيان، عقب هجوم شنّته مجموعات من المستوطنين، مدعومة من جيش الاحتلال، على قرية المغير صباح أمس، في تصعيد جديد يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على القرى الفلسطينية.

وقال البرغوثي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ ما يحدث يأتي في سياق تراكم السياسة الإرهابية الإسرائيلية بحق شعبنا، مضيفا: "ما يحدث كله يأتي في سياق فتح الباب أمام مخططات الترحيل".

واعتبر ما يجري هي مواجهة شاملة ضد شعبنا، يجب أن يقابل باستراتيجية شاملة فلسطينية.

وتابع البرغوثي: "اليوم دخلنا مرحلة جديدة متضحة المعالم، لا مجال فيها الا بتحرك شامل؛ لكي لا يترك شعبنا نهبًا لهؤلاء المستوطنون".

وأوضح أن هذا الأمر يستدعي وجود قرارات سياسية، "لا يعقل أن يجري كل هذا الإرهاب الإسرائيلي، دون استراتيجية موحدة تواجه هذا الاجرام".

ونبه إلى أن الصمت الدولي هو ما يشجع هؤلاء المجرمين الفاشيين، بالإمعان في جرائمهم بحماية و رعاية جيش الاحتلال و حكومة نتنياهو الفاشية.