القسام تبث مشاهد جديدة لتجربة "طوربيد العاصف" وتوثق مسيرة الشهيد علي الطناني

بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد جديدة توثق تجربة واختبار "طوربيد العاصف" البحري محلي الصنع، مسلطةً الضوء على الدور الذي أداه الشهيد القائد الميداني علي خالد الطناني في تطوير القدرات العسكرية البحرية للمقاومة.

وجاء نشر المشاهد ضمن سلسلة الإصدارات المرئية "أقمار الطوفان"، التي تخصصها الكتائب لتوثيق مسيرة قادتها ومقاتليها الذين استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، واستعراض محطات من عطائهم في ميادين القتال والتصنيع العسكري.

وأظهرت اللقطات الشهيد الطناني وهو يشرف ويشارك في مراحل إعداد وتجربة طوربيد "العاصف" الموجه، في مشاهد عكست مساهمته في تطوير منظومات التسليح البحري ضمن ركن التصنيع العسكري في كتائب القسام.

وبحسب ما أوردته الكتائب، فإن الشهيد علي خالد الطناني، المولود في 10 يوليو/تموز 1991، شغل منصب نائب قائد سرية، إلى جانب عمله في ركن التصنيع العسكري، حيث أسهم على مدار سنوات في تطوير منظومات التسليح والتجهيز العسكري.

واستشهد الطناني في 14 مايو/أيار 2024 خلال مشاركته في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة "طوفان الأقصى".

ويعد "طوربيد العاصف" سلاحاً بحرياً موجهاً جرى تطويره وتصنيعه محلياً، وأعلنت كتائب القسام إدخاله إلى الخدمة العملياتية لأول مرة خلال معركة "طوفان الأقصى" في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة استخدامه في استهداف أهداف بحرية تابعة للاحتلال قبالة شواطئ قطاع غزة.

ويعكس نشر هذه المشاهد، وفق ما أظهره الإصدار، جانباً من التطور التقني والهندسي الذي حققه ركن التصنيع العسكري في كتائب القسام، وجهود كوادره في تطوير منظومات قتالية متنوعة رغم ظروف الحصار المستمرة على قطاع غزة.