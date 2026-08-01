العدل الدولية تحدد سبتمبر موعدًا للنظر في اعتراضات ألمانيا على دعوى نيكاراغوا بشأن غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل جلسات استماع للنظر في الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ألمانيا على الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، والتي تتهم برلين بتقديم دعم يسهم في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن ألمانيا ستقدم مرافعتها الشفهية الأولى في 7 سبتمبر/أيلول، على أن تعقد الجلسة الثانية لمرافعتها في 9 سبتمبر، فيما ستعرض نيكاراغوا مرافعتها الأولى في 8 سبتمبر، والثانية في 10 سبتمبر.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بتسهيل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال استمرار تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ"إسرائيل"، معتبرة أن هذا الدعم يسهم في الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كما تتهم الدعوى برلين بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبالإخفاق في الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، من خلال عدم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع وقوعها.

ومن المقرر أن تبت محكمة العدل الدولية، خلال هذه المرحلة من القضية، في الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ألمانيا بشأن اختصاص المحكمة وقبول الدعوى، قبل الانتقال إلى النظر في موضوع القضية إذا رُفضت تلك الاعتراضات.