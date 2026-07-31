اللجنة الوطنية لإدارة غزة تعلن جاهزيتها لتولي إدارة القطاع

رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم الذي أُعلن عنه أمس بشأن خارطة الطريق، واعتبرته خطوة مهمة نحو الشروع في تنفيذها، مؤكدة أن هذا التطور يمثل محطة مفصلية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بعد سنوات من الحرب والدمار وحالة عدم اليقين، مشددة على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تحويل هذا التقدم إلى خطوات عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها في إدارة القطاع، موضحة أنها أنجزت خلال الأشهر الماضية استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة لتولي مهام الإدارة، واستعادة الخدمات العامة الأساسية، وتعزيز سيادة القانون، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضحت أن مهامها تأتي انسجامًا مع ما وصفته بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لغزة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، مؤكدة أن هدفها يتمثل في إدارة القطاع من خلال إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية والمساءلة، وترتكز على مبدأ "سلطة واحدة، وقانون واحد، ومنظومة أمنية واحدة".

وأضافت اللجنة أنها ستركز خلال المرحلة المقبلة على إعادة تشغيل مؤسسات الإدارة العامة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، ووضع الأسس اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تهيئة البيئة المناسبة للتنمية وخلق فرص اقتصادية تسهم في تحسين الواقع المعيشي لسكان القطاع.

وشددت على أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على الشراكة الوطنية الفلسطينية وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والهيئات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام، ومكتب الممثل الأعلى، وقوة الاستقرار الدولية، وشركائها الإقليميين والدوليين، لتوفير الظروف اللازمة لتمكينها من مباشرة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وأكدت اللجنة أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا وموارد مالية كبيرة وتعاونًا وثيقًا بين مختلف الأطراف، مشيرة إلى أنها استعدت لتحمل هذه المسؤولية بروح من الجدية والسرعة والشفافية والمساءلة، وأن هدفها لا يقتصر على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى الإسهام في بناء قطاع غزة آمن ومستقر ومزدهر، يُدار عبر مؤسسات فلسطينية شرعية تستند إلى سيادة القانون، بما يعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن أهالي قطاع غزة طال انتظارهم لهذه المرحلة، مجددة إعلان جاهزيتها الكاملة للعمل مع جميع الشركاء من أجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، ودفع جهود التعافي وإعادة الإعمار، وبناء مستقبل أفضل للقطاع.