دعوات فلسطينية للحشد والرباط في الأقصى لمواجهة تصاعد الاقتحامات

تتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في باحاته، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات الجماعات الاستيطانية الرامية إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد والقدس المحتلة.

وأطلقت هيئات وفعاليات مقدسية، اليوم الجمعة، نداءات واسعة دعت الفلسطينيين في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى والمشاركة في صلاة الجمعة، تأكيدًا على رفض مخططات الاحتلال.

وأكدت الجهات المقدسية أن الحضور الشعبي المكثف يشكل خط الدفاع الأول عن الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، في مواجهة محاولات تكريس التقسيم الزماني والمكاني وطمس المعالم التاريخية للمدينة المقدسة.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه القدس تصعيدًا متواصلًا في الاقتحامات، إذ اقتحم أكثر من 5411 مستوطنًا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين، وتحت حماية قوات الاحتلال.

كما شهد النصف الأول من عام 2026 اقتحام 25,604 مستوطنين للمسجد الأقصى، إضافة إلى 524,912 شخصًا دخلوا المسجد تحت غطاء ما يسمى "السياحة"، وفق معطيات فلسطينية رسمية، في ظل استمرار سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس عبر الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وفرض القيود على المقدسيين.