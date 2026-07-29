الصحة: شهيدان و29 إصابة في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول شهيدين و29 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن من بين الشهيدين شهيدًا جديدًا، فيما توفي الآخر متأثرًا بجراح أصيب بها سابقًا، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغت 1209 شهداء، و3943 إصابة، إلى جانب انتشال 803 جثامين.

وأكدت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,335 شهيدًا و174,052 مصابًا.