رجل أعمال لبناني يستضيف نتنياهو في واشنطن وسط استمرار العدوان على لبنان

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن لقاءً أثار الكثير من التساؤلات، حيث استضاف رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون الصحناوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة. المأدبة التي أقيمت في مطعم 'بوربون ستيك' الشهير داخل فندق 'فور سيزونز'، جاءت تحت غطاء تكريم السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام، واستمرت النقاشات فيها لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة.

أفادت مصادر مطلعة بأن العشاء لم يقتصر على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بل شهد حضوراً سياسياً أمريكياً مكثفاً شمل نحو 20 عضواً من مجلس الشيوخ يمثلون الحزبين الجمهوري والديمقراطي. كما تواجد في اللقاء عدد من المستشارين المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس طبيعة الأجواء السياسية التي أحاطت بهذا الاجتماع في قلب العاصمة واشنطن.

نشرت مصادر صحفية إسرائيلية صوراً توثق المأدبة، حيث ظهر الصحناوي إلى جانب نتنياهو والمبعوثة الأمريكية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس. ووصف مراقبون إسرائيليون الصحناوي بأنه شخصية لبنانية تسعى بنشاط لتعزيز الروابط مع الإسرائيليين والدعوة إلى إبرام اتفاق سلام رسمي، مشيرين إلى انخراطه في مبادرات تطبيعية متنوعة تهدف لتقريب وجهات النظر بين الشعبين.

يأتي هذا اللقاء المثير للجدل في وقت حساس للغاية، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الواسع على الأراضي اللبنانية. وبحسب آخر إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية، فقد تسبب العدوان في استشهاد 4 آلاف و330 شخصاً، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 12 ألفاً آخرين، في ظل دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمناطق السكنية.

على الصعيد الميداني، لا تزال إسرائيل تفرض سيطرتها على مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث توغلت قواتها بعمق يزيد عن 10 كيلومترات خلال المواجهات الأخيرة. ورغم وجود اتفاقات سابقة، إلا أن الاحتلال يواصل تثبيت نقاطه العسكرية في أراضٍ لبنانية احتل بعضها منذ عقود، وأخرى خلال التصعيد الذي اندلع بين عامي 2023 و2024.