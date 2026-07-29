رئيس التجمع الوطني: مذكرة عشائرية دولية للضغط على الاحتلال لاستكمال مراحل الاتفاق

أعلن رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، د. علاء الدين العكلوك (أبو بلال)، أن عشائر قطاع غزة ستتقدم بمذكرة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورؤساء الدول الضامنة والوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها مصر وقطر وتركيا، للمطالبة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلتين الأولى والثانية من الاتفاق.

وأوضح العكلوك ل"الرسالة نت" أن إعداد هذه المذكرة جاء عقب سلسلة من الاتصالات واللقاءات التي أجراها التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية مع جهات دولية، في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومنع أي محاولات للتنصل من الالتزامات المتفق عليها.

وأشار إلى أن المؤتمر الثاني للتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، والمقرر عقده غدًا، سيشهد مشاركة واسعة من عشائر قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب شخصيات وممثلين عن عشائر عربية، لافتًا إلى أن المؤتمر سيعلن بشكل رسمي فحوى المذكرة، والموقف العشائري من تطورات الأوضاع السياسية والميدانية.

وأكد العكلوك أن المؤتمر سيتناول أيضًا المستجدات المتعلقة بإدارة قطاع غزة، وفي مقدمتها استقالة لجنة الطوارئ الحكومية، وما ترتب عليها من إيداع الاستقالة في عهدة العشائر والفصائل الفلسطينية، بما ينسجم مع الجهود الوطنية المبذولة لإنجاح مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلم الأهلي والمصلحة الوطنية الفلسطينية.