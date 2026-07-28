تصعيد إسرائيلي في الضفة.. اقتحامات واعتداءات استيطانية وتحذيرات أممية من توسيع الاستيطان

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، تنفيذ اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وسط تحذيرات أممية من مخططات إسرائيلية تهدف إلى توسيع الاستيطان وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرقي رام الله، كما داهمت بلدة نحالين غرب بيت لحم، وأخطرت عددًا من الفلسطينيين بإخلاء منازلهم ومنشآت تجارية تمهيدًا لهدمها، ضمن حملة تستهدف 14 منزلًا ومنشأة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وإلحاق الضرر بـ923 فلسطينيًا، إلى جانب إصدار 254 إخطارًا جديدًا بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، تجمع عرب العراعرة البدوي شمال القدس، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين قبل أن تتمكن لاحقًا من نقلهم إلى المستشفى.

كما أُصيب فلسطينيان جراء اعتداء مستوطنين في بلدة جبع قرب رام الله، فيما تعرض مسن لاعتداء آخر على أطراف قرية بيت دجن شرق نابلس، وألحق مستوطنون أضرارًا بعدد من مركبات الفلسطينيين بعد رشقها بالحجارة عند دوار جبع شمال القدس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال قصي غيث، نجل محافظ القدس وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عدنان غيث، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي غرب رام الله، استولى مستوطنون على منزل قيد الإنشاء في قرية دير عمار، بينما هاجم آخرون أطراف قرية برقا برفقة قطيع من الأغنام، وحاولوا سرقة مواشٍ قبل أن يتصدى لهم الأهالي. كما اقتحم مستوطنون أطراف قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس وأطلقوا الرصاص الحي، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، عقب هجمات نفذها مستوطنون على بلدة تل جنوب نابلس، دفعت السفارة الأميركية في إسرائيل إلى تمديد قيود سفر موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم إلى الضفة الغربية حتى يوم الأربعاء.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم توثيق أكثر من 1330 اعتداءً نفذه مستوطنون في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، فيما استشهد 77 فلسطينيًا، بينهم 18 طفلًا، على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين خلال الفترة نفسها، مقابل مقتل ثلاثة إسرائيليين.

وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإنشاء أخرى جديدة، مؤكدًا أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، أقام مستوطنون ثماني بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ الهجوم على بلدة تل، من بينها بؤرتان أُنشئتا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتشير بيانات فلسطينية إلى أن نحو 750 ألف مستوطن يقيمون في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.