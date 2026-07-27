بقائي: لا مفاوضات حالية مع واشنطن ومضيق هرمز لا يزال مغلقًا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده "لم تسمح يومًا، ولن تسمح، للولايات المتحدة بتحديد موعدي الحرب والسلام"، مشددًا على أن طهران ستلجأ إلى أدوات الدفاع أو الدبلوماسية وفق ما تقتضيه الظروف.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران، اليوم الاثنين، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي ربط فيها الاتفاق النووي المدني مع السعودية بانضمامها إلى اتفاقيات التطبيع، تتعارض مع المبادئ التي تكفلها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تمنح جميع الدول حق تطوير برامج نووية سلمية.

وفيما يتعلق بنشر طائرات أميركية للتزود بالوقود في قاعدة "بيزمر" الجوية في بلغاريا، اعتبر بقائي أن هذه الخطوة قد تجعل صوفيا "شريكًا" في أي هجوم عسكري أميركي أو إسرائيلي يستهدف إيران، داعيًا المسؤولين البلغار إلى تحمل مسؤولية هذا القرار.

كما اتهم فرنسا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية تحت غطاء دعم المجتمع المدني، معتبرًا أن أنشطة دبلوماسيين فرنسيين تحتجزهما طهران تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وفي ملف مضيق هرمز، أوضح بقائي أن المشاورات التي أجرتها إيران مع وفد عُماني بشأن تنظيم الملاحة كانت إيجابية، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم وجود أي مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة، وأن المضيق لا يزال مغلقًا أمام حركة السفن.

وعلى صعيد آخر، اتهم المتحدث الإيراني أوكرانيا بالوقوف وراء استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين، واصفًا الولايات المتحدة وإسرائيل وأوكرانيا بـ"مثلث الشر"، ومؤكدًا أن ما وصفه بـ"المغامرة الخطيرة" الأوكرانية "لن يمر دون رد".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، السبت الماضي، استهداف سفن قال إنها كانت تنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، إلى جانب سفينة حربية في بحر قزوين، فيما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم، مؤكدة أنه استهدف سفينة تجارية وأسفر عن مقتل أحد البحارة.