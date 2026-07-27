القسام تنشر إصدارًا جديدًا يوثق مسيرة الشهيد محمد شابط من كتيبة الزيتون

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إصدارًا مرئيًا جديدًا ضمن سلسلة "أقمار الطوفان"، استعرضت فيه جانبًا من السيرة العسكرية للشهيد القسامي محمد عزات شابط، أحد مقاتلي كتيبة الزيتون التابعة للواء غزة، متضمنًا وصيته المصورة ومشاهد من مراحل إعداده ومشاركته في القتال.

وأوضح الإصدار أن الشهيد محمد شابط وُلد في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، والتحق بصفوف القسام حتى تولى مهام نائب قائد مجموعة في وحدات النخبة، قبل أن يرتقي شهيدًا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة شرق مدينة غزة.

وتضمن الإصدار وصية مسجلة دعا فيها رفاقه إلى الثبات والتمسك بالأمانة ومواصلة الطريق، كما وجّه رسالة أكد فيها استعداد مقاتلي كتيبة الزيتون لمواجهة قوات الاحتلال.

كما عرضت المشاهد لقطات من التدريبات العسكرية التي خضع لها الشهيد، إلى جانب مشاهد من مشاركته الميدانية خلال المعارك، في إطار توثيق جانب من مسيرته داخل صفوف الكتائب.

وأبرز الإصدار كذلك مشاهد جمعت الشهيد محمد شابط بعدد من رفاقه الذين قُتلوا خلال المعارك، بينهم القائد الميداني شادي طوطح، وخليل رشيد، ومصطفى العجلة، في استذكار للمسيرة التي جمعتهم داخل كتيبة الزيتون.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة "أقمار الطوفان" التي تنشرها كتائب القسام، وتوثق من خلالها سير عدد من مقاتليها الذين قُتلوا خلال المعارك التي اندلعت عقب عملية "طوفان الأقصى".