القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف منشآت لـ"أرامكو" في جيزان وينبع رداً على غارات سعودية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في مدينتي جيزان وينبع بالسعودية، قالت إنهما جاءتا رداً على غارات جوية سعودية استهدفت مناطق يمنية الليلة الماضية.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إن العملية الأولى استهدفت منشآت حساسة لـ"أرامكو" في جيزان باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، فيما استهدفت العملية الثانية منشآت للشركة في ينبع بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما "بدقة".

وأضاف البيان أن الغارات السعودية على محافظة الحديدة ومينائها وجزيرة كمران تسببت بأضرار مادية ومعنوية، معتبراً أنها تمثل استمراراً للحصار المفروض على اليمن وانتهاكاً لسيادته.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية اشتبكت مع تشكيل من الطائرات بعد اختراقه الأجواء، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل الرد على أي تصعيد، وستواجهه بإجراءات مماثلة.

وجدد البيان التأكيد على استمرار فرض الحصار البحري على السعودية، واصفاً ذلك بأنه رد على الحصار المستمر على اليمن، ومشدداً على أن القوات المسلحة لن تتردد في توسيع عملياتها وتصعيدها خلال الفترة المقبلة وفق ما وصفته بـ"معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت حظر الملاحة البحرية إلى السعودية، بالتزامن مع استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، فيما سبق أن توعد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي باستهداف المنشآت النفطية والحيوية السعودية رداً على أي "عدوان" تتعرض له اليمن.