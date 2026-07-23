آلية الاستعلام عن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة للعام الحالي 2026، بحيث يمكن للطلبة معرفة النتائج فور صدورها بالطرق التالية.

1️⃣ المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة

🤳يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة والاطلاع على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات من خلال المواقع الآتية:

http://www.psge.ps

www.psge.edu.ps

http://www.eschool.edu.ps

2️⃣ تطبيق #حكومتي

ستصل نتائج الطلبة عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال تطبيق حكومتي، كما يتيح التطبيق إمكانية الاطلاع على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات.

3️⃣ شركات الاتصالات

ستتوفر النتائج أيضاً عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) المقدمة من شركتي جوال وأوريدو فلسطين.