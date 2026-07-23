بعد كأس العالم 2026 .. كبار المدربين يغيّرون وجه المنتخبات

لم تنتظر العديد من الاتحادات الوطنية إسدال الستار على كأس العالم 2026 للشروع في إعادة تشكيل أجهزتها الفنية، إذ بدأت مرحلة جديدة عنوانها التعاقد مع مدربين من الصف الأول في كرة القدم العالمية، في خطوة تهدف إلى بناء منتخبات قادرة على المنافسة في بطولة أوروبا المقبلة وكأس العالم 2030.

وتوحي التحركات الأخيرة بأن المنافسة التي طالما جمعت كبار المدربين في دوري أبطال أوروبا ستنتقل إلى مقاعد بدلاء المنتخبات، مع اقتراب عدد من أبرز الأسماء التدريبية من قيادة منتخباتها الوطنية.

زيدان يبدأ مغامرته مع فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الأول، خلفاً لديدييه ديشان الذي أنهى مسيرة استمرت 14 عاماً شهدت تتويج “الديوك” بكأس العالم 2018 والوصول إلى نهائي مونديالين متتاليين.

ويخوض زيدان أول تجربة تدريبية خارج ريال مدريد، بعدما صنع اسمه كأحد أنجح المدربين في تاريخ النادي الملكي بقيادته الفريق إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، ويأمل في تكرار نجاحاته هذه المرة مع منتخب بلاده الذي قاده لاعباً إلى لقبي كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000.

كلوب يقود مشروع ألمانيا الجديد

وفي ألمانيا، أسند الاتحاد المحلي المهمة إلى يورغن كلوب، خلفاً ليوليان ناغلسمان الذي غادر منصبه عقب النتائج المخيبة في كأس العالم 2026.

ويصل كلوب إلى “المانشافت” بسجل حافل، بعدما أعاد ليفربول إلى منصات التتويج الأوروبية، وقاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، كما خاض منافسة تاريخية مع بيب غوارديولا في إنجلترا. ويعوّل الألمان على شخصية كلوب القيادية وخبرته الكبيرة لإعادة المنتخب إلى الواجهة العالمية.

أنشيلوتي مستمر وغوارديولا هدف لإيطاليا

في المقابل، يواصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي قيادة منتخب البرازيل، ليبقى أحد أبرز الأسماء التدريبية في كرة القدم الدولية، وهو المدرب الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أوروبا برصيد خمسة ألقاب.

وفي إيطاليا، تتواصل المحاولات لإقناع الإسباني بيب غوارديولا بتولي قيادة “الأتزوري”، في صفقة ستكون من الأضخم على مستوى تدريب المنتخبات إذا كُتب لها النجاح. ويأمل الاتحاد الإيطالي في الاستفادة من الخبرة الهائلة التي يمتلكها مدرب مانشستر سيتي، وإعادة المنتخب إلى منصات التتويج بعد سنوات من التراجع.