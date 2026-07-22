التربية تعلن موعد نتائج الثانوية العامة 2026 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، أن نتائج امتحان الثانوية العامة (الدورة الأولى) للعام 2026 ستُعلن صباح يوم الجمعة الموافق 24 تموز/يوليو، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن إعلان النتائج سيشمل طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، إلى جانب الطلبة الفلسطينيين المتقدمين للامتحانات في الخارج.

ويترقب آلاف الطلبة وعائلاتهم إعلان النتائج، التي تُعد محطة مفصلية في مسيرتهم التعليمية، تمهيدًا للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل فلسطين وخارجها.