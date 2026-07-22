الاحتلال يفرج عن 35 أسيرًا من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 35 أسيرًا من قطاع غزة، بعد اعتقالهم لفترات متفاوتة.

وأفادت مصادر محلية بوصول الأسرى المفرج عنهم إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع، عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبه، أعلن الصليب الأحمر أنه سهّل نقل المعتقلين من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر.

ويأتي الإفراج في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إطلاق أعداد محدودة من معتقلي قطاع غزة على فترات متباعدة، حيث تظهر على العديد منهم آثار التعذيب والإجهاد نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية.

وبحسب أحدث بيانات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9400 أسير، بينهم 1320 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتل غير الشرعي".

وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذه الأرقام لا تشمل آلاف المعتقلين المحتجزين في معسكرات ومراكز احتجاز عسكرية وسرية، من بينها معسكر "سديه تيمان"، في ظل غياب معلومات رسمية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم.