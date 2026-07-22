الاحتلال مسح ألفي عائلة بالكامل منذ بدء الإبادة في غزة

قال مدير دائرة المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، زاهر الوحيدي، إن الاحتلال الإسرائيلي مسح نحو ألفي عائلة فلسطينية بالكامل من السجل المدني منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في واحدة من أكثر الجرائم التي استهدفت البنية الاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الوحيدي لـ"الرسالة نت" أن من بينهم أربع عائلات مُسحت بالكامل من السجل المدني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يؤكد استمرار استهداف العائلات الفلسطينية رغم الاتفاق.

وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بإبادة آلاف الأسر، بل أوجد مئات الأسر الأخرى التي لم ينجُ منها سوى فرد واحد فقط، بعدما فقد جميع أفراد عائلته في القصف والاستهدافات المتواصلة.

وأكد الوحيدي أن استمرار استهداف العائلات الفلسطينية بهذا الشكل يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف حجم المأساة التي خلّفتها حرب الإبادة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف الجرائم المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.