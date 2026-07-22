لليلة الـ11.. ضربات أمريكية على إيران والدفاعات الجوية تُفعّل في طهران

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الجيش أنهى أحدث هجماته على إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، مستهدفا مراكز عسكرية ولوجستية إيرانية وحظائر طائرات ومرافق تخزين للطائرات المسيرة، في حين أكد مراسل الجزيرة تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.

وأفادت القيادة في بيان على منصة "إكس" بأن الهجمات التي بدأت عند الساعة الثامنة و15 دقيقة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، هي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وذكرت أنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية، ما تسبب في تعريض البحارة الأبرياء للخطر وتقويض حرية الملاحة.

وأكدت أن مضيق هرمز ما زال مفتوحا لعبور السفن التجارية، وأنها -ومنذ أوائل مايو/أيار الماضي، ساعدت في تسهيل عبور ما يقرب من 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام.