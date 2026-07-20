إسبانيا تكتسح الجوائز الفردية في كأس العالم 2026

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي سباق الحذاء الذهبي لكأس العالم 2026، بعدما أنهى البطولة في صدارة الهدافين برصيد 10 أهداف، ليحتفظ بالجائزة التي سبق أن توج بها في مونديال قطر 2022، متفوقاً مجدداً على قائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

واستعاد مهاجم ريال مدريد صدارة الهدافين في اللحظات الأخيرة من البطولة، بعدما سجل هدفين في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف، فيما توقف رصيد ميسي عند 8 أهداف بعد فشله في التسجيل خلال النهائي أمام إسبانيا.

واحتل الإنجليزي جود بيلينغهام المركز الثالث في ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف، متساوياً مع النرويجي إرلينغ هالاند، الذي انتهى مشواره مع منتخب بلاده عند الدور ربع النهائي.

وأعاد سباق الهدافين إلى الأذهان سيناريو مونديال قطر 2022، عندما توجت الأرجنتين باللقب، ونال ميسي جائزة أفضل لاعب، بينما ذهب الحذاء الذهبي إلى مبابي بعد تفوقه بفارق هدف واحد.

وفي الجوائز الفردية الأخرى، فرضت إسبانيا، بطلة العالم، هيمنتها على أبرز الجوائز، بعدما توج قائدها رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، تقديراً لدوره المحوري في قيادة “لا روخا” إلى اللقب العالمي.

ونال الحارس أوناي سيمون جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعدما استقبل هدفاً واحداً فقط طوال البطولة، وقدم سلسلة من العروض الحاسمة ساهمت في تتويج منتخب بلاده.

كما تُوج المدافع الشاب باو كوبارسي بجائزة أفضل لاعب شاب، بعد تألقه اللافت في النسخة الحالية، ليختتم منتخب إسبانيا البطولة بحصد اللقب العالمي وثلاث من أهم الجوائز الفردية، بينما خرج مبابي بالجائزة الشخصية الوحيدة خارج الهيمنة الإسبانية، بعدما توج هدافاً للمونديال للمرة الثانية توالياً.