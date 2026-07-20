15 بطاقة حمراء في كأس العالم 2026

اختتم لاعب وسط المنتخب الأرجنتيني إنزو فرنانديز قائمة البطاقات الحمراء في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعرض للطرد خلال المباراة النهائية أمام إسبانيا إثر حصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل قوي على المدافع الإسباني باو كوبارسي.

وشهدت النسخة الـ23 من المونديال إشهار 15 بطاقة حمراء بحق لاعبين من 13 منتخباً، في حصيلة عكست الندية الكبيرة التي ميزت مباريات البطولة، خصوصاً في الأدوار الإقصائية.

وضمت قائمة اللاعبين المطرودين المدافع الإنجليزي غاريل كوانساه، والبلجيكي ناثان نغوي، والبوسني طارق محرموفيتش، والأوروغوياني أغوستين كانوبيو، والإكوادوري بييرو هينكابي، والأميركي فولارين بالوغون، والباراغوياني ميغيل ألميرون، والمكسيكي سيزار مونتيس، والسويسري بريل إمبولو.

كما شهدت البطولة طرد ثنائي منتخب جنوب أفريقيا ثيمبا زواني وسبيفيلو سيثول، إلى جانب المدافع العراقي ريبين سولاكا، وثنائي منتخب قطر همام أحمد وعاصم ماديبو، قبل أن ينضم إليهم إنزو فرنانديز في المشهد الأخير من البطولة.

وجاءت معظم حالات الطرد نتيجة الحصول على إنذارين أو بسبب تدخلات عنيفة، في بطولة اتسمت بارتفاع حدة المنافسة حتى المباراة النهائية، التي حسمتها إسبانيا بهدف نظيف بعد التمديد لتتوج بلقب كأس العالم 2026