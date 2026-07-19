"الصحة العالمية": السرطان يقتل 26 ألف شخص يوميا

قالت منظمة الصحة العالمية إن مرض السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، ما يجعله المسبب الثاني للوفيات عالميا.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها العالمي عن حالة السرطان لعام 2026، أن السرطان يتسبب بوفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة، وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.

وتوقعت المنظمة أن يرتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، مؤكدة أن المرض لا يزال ثاني أبرز أسباب الوفاة في العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشير التقرير إلى أن 87% من النساء المصابات بسرطان الثدي في البلدان المرتفعة الدخل يبقين على قيد الحياة بعد خمس سنوات من التشخيص، مقارنة بنحو 42% في البلدان المنخفضة الدخل، فيما تدرج أقل من ثلث البلدان رعاية السرطان ضمن حزم التغطية الصحية الشاملة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن فرص النجاة من السرطان "يجب ألا تعتمد أبدا على مكان الولادة أو مستوى الدخل"، مؤكدا أن أوجه عدم المساواة ليست حتمية ويمكن معالجتها من خلال عمل أقوى وأكثر تنسيقا".

وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 4 من كل 10 حالات سرطان ترتبط بعوامل خطر يمكن الوقاية منها، مثل تعاطي التبغ، واستهلاك الكحول، والسمنة، وقلة النشاط البدني، وبعض أنواع العدوى، ما يؤكد أهمية الاستثمار في الوقاية.

ورغم إحراز تقدم في مكافحة التبغ وتوسيع برامج التطعيم وزيادة عدد الخطط الوطنية لمكافحة السرطان، أوضح التقرير أن الأدوية الأساسية لا تزال بعيدة المنال في كثير من البلدان منخفضة الدخل.