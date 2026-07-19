ساكا رابع إنجليزي يسجل هاتريك في كأس العالم

دوّن بوكايو ساكا اسمه في سجلات كرة القدم الإنجليزية، بعدما أصبح رابع لاعب من منتخب إنجلترا يسجل ثلاثية (هاتريك) في نهائيات كأس العالم، ليقود منتخب بلاده إلى الفوز على فرنسا بنتيجة 6-4 وحصد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وقدم نجم آرسنال واحدة من أفضل مبارياته الدولية، بعدما هز شباك فرنسا ثلاث مرات، مسجلاً الهدفين الثالث والرابع في الشوط الأول، قبل أن يختتم ثلاثيته من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليقود منتخب “الأسود الثلاثة” إلى نهاية تاريخية لمشواره في مونديال 2026.

وبهاتريكه، انضم ساكا إلى قائمة نادرة تضم ثلاثة أسماء فقط سبقته في تحقيق هذا الإنجاز، وهم جيف هيرست في نهائي مونديال 1966، وغاري لينيكر في نسخة 1986، وهاري كين في مونديال روسيا 2018، ليصبح رابع لاعب إنجليزي يوقع على ثلاثية في أكبر بطولة كروية في العالم.

ولم يكن هذا الرقم التاريخي الوحيد الذي حققه ساكا، إذ رفع رصيده إلى 17 هدفاً في 56 مباراة بقميص المنتخب الإنجليزي، كما وصل إلى خمسة أهداف في كأس العالم، معادلاً رقم جيف هيرست في قائمة هدافي إنجلترا التاريخيين بالبطولة.

ويأتي ساكا خلف جود بيلينغهام صاحب السبعة أهداف، وغاري لينيكر الذي سجل عشرة أهداف، فيما يتصدر القائد هاري كين القائمة برصيد 14 هدفاً، بينها ستة أهداف أحرزها في النسخة الحالية.