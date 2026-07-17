غوتيريش: المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة غير شرعية ويجب وقف التوسع الاستيطاني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وما يرتبط بها من بنية تحتية، تُعد غير شرعية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق إزاء قرار سلطات الاحتلال منح مستوطنة "جفعات زئيف" المقامة شمال غربي القدس المحتلة صفة "مدينة".

وشدد غوتيريش على أن هذا التصنيف الإداري لا يغيّر من الوضع القانوني للمستوطنة، باعتبارها جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف، بحسب دوجاريك، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تزال تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وشامل.

ودعا الأمين العام الأمم المتحدة سلطات الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات المرتبطة بها، التزامًا بقرارات مجلس الأمن، وبما ينسجم مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر، أمس، قرارًا برفع التصنيف الإداري لمستوطنة "جفعات زئيف" المقامة على أراضي شمال غربي القدس المحتلة لتصبح "مدينة".

وتعد "جفعات زئيف"، التي يقطنها نحو 35 ألف مستوطن، خامس مدينة استيطانية في الضفة الغربية، بعد مستوطنات "موديعين عيليت"، و"معاليه أدوميم"، و"بيتار عيليت"، و"أرئيل".